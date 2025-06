Your browser does not support the video tag.

По данным британской полиции, наезд автомобиля на футбольных болельщиков в Ливерпуле является "отдельно взятым инцидентом". Она не ищет возможных сообщников задержанного, пишет DW. Наезд автомобиля на футбольных болельщиков, отмечавших на улицах Ливерпуля победу одноименной команды в чемпионате Англии, в результате которого в понедельник, 26 мая, были травмированы 27 человек, является "отдельно взятым инцидентом" и не связан с терроризмом. Такую оценку случившегося британская полиция дала поздним вечером того же дня. "Мы считаем, что это отдельно взятый инцидент, и в настоящее время никого не ищем в связи с ним", - заявила на пресс-конференции заместитель главного констебля полиции Мерсисайда Дженнифер Симс. Она добавила, водителем автомобиля, врезавшегося в толпу, предположительно был 53-летний белый подданный Великобритании, который был задержан вскоре после происшествия. Наезд авто на футбольных болельщиков в Ливерпуле Вечером 26 мая, по данным полиции, автомобиль врезался "в ряды пешеходов" во время празднования футбольных болельщиков. Оказавшийся на месте происшествия корреспондент агентства AFP сообщил, что на его глазах как минимум четырех человек унесли на носилках. Позже стало известно, что в связи с этим трагическим инцидентом помощь в больницах была оказана 27 пострадавшим. Как сообщает агентство dpa со ссылкой на британские власти, травмы как минимум двух человек, в том числе одного ребенка, оцениваются как тяжелые. В соцсетях появились видео, изображающие, как автомобиль темного цвета несется по направлению к толпе. Очевидцы рассказали британским СМИ, что авто переехало несколько людей. Позже разгневанные прохожие окружили автомобиль, достали водителя из салона автомобиля и попытались отпинать того ногами. Премьер Британии Кир Стармер о наезде на болельщиков в Ливерпуле Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в своем посте в соцсети Х назвал сцены в Ливерпуле "ужасающими". "Мои мысли со всеми пострадавшими или затронутыми случившимся. Я хочу поблагодарить полицию и службы экстренной помощи за их быструю и продолжающуюся реакцию на этот шокирующий инцидент", - написал политик. Читайте нас также: Google News

