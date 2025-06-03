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Берлинский суд признал незаконным отказ просителям убежища на границе 0 368

В мире
Дата публикации: 03.06.2025
Deutsche Welle
Берлинский суд признал незаконным отказ просителям убежища на границе

По мнению суда, отказ просителям убежища нарушает немецкое законодательство и не соответствует Дублинской системе ЕС. Она требует, чтобы каждое государство-член ЕС проводило тщательное расследование для выяснения, какая страна ЕС отвечает за рассмотрение заявления.

В понедельник Берлинский административный суд признал незаконным отказ в предоставлении убежища на границе Германии, нанеся серьезный удар по миграционной политике канцлера Фридриха Мерца и министра внутренних дел Александра Добриндта.

Суд вынес решение по делу троих граждан Сомали, которые были депортированы на границе с Польшей, подчеркнув, что правительство Мерца нарушило законы о предоставлении убежища. Суд постановил, что иммигрантов нельзя выдворять без предварительного рассмотрения их ходатайства о предоставлении убежища.

Граждане Сомали, двое мужчин и одна женщина, получили отказ на железнодорожной станции после того, как попросили убежища в городе Франкфурт-на-Одере на востоке страны после прибытия из Польши 9 мая.

Суд вынес решение, которое не подлежит обжалованию, после рассмотрения апелляций иммигрантов.

Судьи сочли отказ иностранным гражданам незаконным, поскольку заявили, что по крайней мере у одного из мигрантов были законные основания для получения убежища. Они также добавили, что общая политика нового консервативного правительства не имеет правового обоснования.

В мае правительство Мерца объявило о своей новой жесткой миграционной политике, направленной на борьбу с нелегальной миграцией. Новая инициатива предполагает полное прекращение процесса предоставления убежища, замораживание заявлений и отказ в предоставлении убежища на границе.

По мнению суда, эта инициатива не соответствует принципам миграционной политики ЕС - Дублинскому соглашению. Согласно этой системе, Берлин обязан тщательно изучить заявление и принять решение в каждом конкретном случае. С этим согласны и правозащитники.

Кроме того, каждая страна-член ЕС обязана провести полномасштабное расследование, чтобы определить, какое государство-член отвечает за рассмотрение прошения о предоставлении убежища.

"В сегодняшнем решении административного суда говорится, что должна быть проведена дублинская проверка. Это означает, что пересечение границы должно состояться, и Германия должна проверить, какое государство-член отвечает за процедуру предоставления убежища, - говорит Добриндт. - В этом решении суд указал, что обоснование наших мер должно было быть более конкретным. Это означает, что мы также выполняем это требование и предоставляем более подробные обоснования".

Ужесточение пограничного контроля и запрет на нелегальное пересечение границ были предвыборными обещаниями нового канцлера Мерца, хотя многие критики говорили, что они незаконны. После решения суда прозвучали призывы к Добриндту уйти в отставку.

Но Добриндт настаивает на том, что принятые властями решения будут выполняться продолжаться, добавляя, что, по его мнению, у правительства есть правовая база для поддержки своей политики.

"Мы продолжаем настаивать на своем. Мы видим, что правовая основа есть, и поэтому будем продолжать действовать в том же духе, независимо от решения по конкретному делу", - сказал Добриндт.

Новое консервативное федеральное правительство пыталось юридически обосновать отказ просителям убежища на границах с помощью статьи в немецком законе об убежище и статьи в Договоре о функционировании Европейского союза.

Статья 72 позволяет государствам-членам приостанавливать действие законов ЕС в случае угрозы общественному порядку. Берлинский суд отклонил предпосылку о применении статьи 72, сославшись на недостаточное количество доказательств угрозы для страны.

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#беженцы # германия
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