В Британии задержали мужчину, который проник на территорию королевского замка

Британская полиция задержала 30-летнего мужчину по подозрению в незаконном проникновении на территорию королевского Виндзорского замка, сообщает The Times.

По данным британской полиции, мужчину задержали по подозрению в незаконном проникновении на охраняемую территорию и хранении наркотиков. После допроса его освободили под залог.

Неофициально сообщается, что задержанный, находясь под воздействием наркотиков, перелез через ограждение и попал на территорию Виндзорского замка. Полиция считает, что он не имел намерения причинить кому-либо вред.

Неизвестно, находился ли кто-либо из членов королевской семьи Великобритании в замке на момент инцидента, который произошел днем в воскресенье.