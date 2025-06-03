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Военнослужащие бундесвера не решают боевые задачи, выявила ревизия 0 366

В мире
Дата публикации: 03.06.2025
BB.LV
По своей природе немецкие солдаты - глубоко штатские люди.

По своей природе немецкие солдаты - глубоко штатские люди.

Негативно складывается и возрастной состав вооруженных сил.

Средства, получаемые немецкими военными из спецфонда, слишком часто тратятся впустую, а многие солдаты занимаются исключительно административными задачами, пишет газета Bild со ссылкой на доклад счетной палаты Германии.

"Сегодня численность войск бундесвера значительно меньше, чем 15 лет назад, при этом слишком много солдат занимаются исключительно административными задачами. Негативно складывается и возрастной состав вооруженных сил. Счетная палата считает, что в этой области следует принять срочные меры, и рекомендует реорганизовать кадровый состав и укрепить войска. Это означает: больше солдат, прошедших подготовку и готовых к действиям в случае чрезвычайной ситуации", - говорится в тексте документа.

В качестве одного из примеров необоснованных трат военными доклад называет проект с тратой крупных сумм на покупки лицензий программного обеспечения, которое, по данным BRH, так и не было использовано. "Опубликованные примеры варьируются от неудачных проектов по закупкам и цифровизации до управленческих ошибок и предотвратимых дополнительных расходов в миллионы евро на неиспользованные лицензии на программное обеспечение", - цитирует Bild данные счетной палаты.

Согласно докладу, бундесвер призывают научиться ответственно распоряжаться большими суммами из спецфонда. "Сильные вооруженные силы Германии нуждаются не только в деньгах на новые системы вооружения, но и в организационной и кадровой перестройке с ориентацией на оборону страны и союзников", - подчеркивают в тексте.

По данным Bild, текущий проект бюджета на 2025 год предусматривает военные расходы в размере 53,3 миллиардов евро. Помимо этого, в 2025 году из специального фонда будет добавлено еще 22 миллиардов евро.

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