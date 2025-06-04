Виток эскалации между Китаем и США произошел раньше окончания 90-дневного срока «отмены тарифов» без существенных видимых действий со стороны американцев — указанные Пекином обвинения США не относятся к существенным экономическими факторам, которые могли бы повлиять на торговую сделку.

По мнению китаеведа Николая Данилова, изменения позиции Пекина продиктованы внутренней политикой, а также касаются вопросов Украины и иной повестки — партия войны и консолидации вокруг Си Цзиньпина пытается как и перед визитом Пелоси на Тайвань в августе 2022 года получить преимущество перед партией компромисса, либо не хочет идти на внутриполитическую сделку в преддверии очередного пленума.

Разумеется, ни о какой отставке Си Цзиньпина речи не идет, но кадровые позиции состава политбюро могут быть скорректированы с учетом усиливающегося глобального продемократического лобби. Не ушла на задний план и идея реформирования ЦК с появлением специальной должности Председателя ЦК и перемещением на эту позицию Си Цзиньпина, однако это задача съезда, а не пленума. В случае угрозы дестабилизации внутриполитической системы Китай с большей вероятностью примет решение патриотической консолидации вокруг своей специальный военной операции.

Ястребы, сторонники войны, борятся со сторонниками консенсуса с американцами - Комсомолом, патриарха которого Ху Цзиньтао вывели со съезда в 2022 году. Последние весьма потрепаны чистками и не способны провести «конституционный переворот».

Чистки среди военных являются борьбой между умеренным крылом военных и сторонниками полномасштабной войны с участием сухопутных сил. Для всех из них Си Цзиньпин является знаменем.

Разумеется, такая военная операция во многом может проводиться при условии деконцентрации сил США, а также возможно с договоренностями наличии какого-то вида «ядерного зонтика» со стороны России, о чем упоминалось в публичном пространстве несколько лет назад. Он является сдерживающим фактором от вмешательства сил США и союзников в эту операцию. США показывают хрупкость этого зонтика.

"Общая экономическая ситуация 2025 года, как и писал в ноябре прошлого года напоминает 2020 год — с той разницей, что если в 2020 году Комсомол мог организовать в Китае цветную революцию и новую Тяньаньмэнь, а в 2025 ястребы хотят мощного ответа США для концентрации своей власти. Разумеется, для общества это будет означать закручивание гаек, что и наблюдается", - заключает Н.Данилов.