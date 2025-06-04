На днях руководство МЧС выступило с оповещением о проработке вопросов воссоздания и модернизации всех объектов гражданской обороны в стране, на что потребуется 155 миллиардов рублей (1,5 миллиарда евро).

"Такая открытость в подходе к деликатному вопросу, волнующему как россиян, так и их внешних недоброжелателей, свидетельствует о том, что некоторые военно-политические карты решено нарочито выложить на стол, чтобы показать серьезность намерений и основательность подготовки к разным сценариям будущего", - комментирует телеграм-канал "Кремлевский безбашенник".

С одной стороны, сигнал о планах обустройства убежищ по всей стране в такое жаркое переговорное время вполне способен как придать дополнительный импульс миротворческому процессу, так и направить его по более сложному и измененному маршруту. С другой же стороны, глава МЧС пока только заявился с намерениями большого строительства объектов гражданской обороны, а не с конкретными данными о том, сколько, чего и на каких направлениях надлежит возвести. К тому же, вопрос об убежищах и укрытиях в некоторых регионах актуален уже три с половиной года, а о новом масштабном проекте почему-то заговорили только сейчас.

Известно, что в советский период различных бомбоубежищ было побольше, чем сегодня, хотя та холодная война была далека от перехода в горячие фазы и постепенно приобретала рутинный характер. Многое из того, что было построено и оборудовано под землей советскими специалистами, впоследствии превратилось из убежищ в подземные парковки и прочие коммерческие предприятия. Это не значит, что в былые годы российские власти совсем уж махнули рукой на проблему подготовки к защите населения от возможных внешних напастей. Например, еще в декабре 2002 года вышел приказ МЧС № 583 о новых правилах эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны. Тот давний документ отличается от нынешних новых подходов тем, что в старой бумаге применительно к специальным защитным объектам многократно упоминалась опция снятия их с учета. Теперь же, похоже, возобладал тренд обратной постановки таких объектов на государственный учет, что и немудрено в сложившихся условиях и обстоятельствах. Но, поскольку с тех пор многие объекты существенно видоизменились, да и перепрофилировались, то предстоит проделать существенную работу по их возвращению в строй, причем в ряде случаев наверняка и со сменой собственников.

Судя по амбициозному заявлению нынешнего главы МЧС, ревизия в хозяйстве укрытий и убежищ уже проведена, и реализация дальнейших планов будет зависеть от политической воли, наличия финансирования и того, как поведут себя геополитические оппоненты и потенциальные противники.

Как рассказал MR7 один из исследователей подземного Петербурга Александр (имя изменено по просьбе героя), «большая часть убежищ для обычных людей пребывает не в лучшем состоянии, и в случае опасности прятаться придется в подвалах, предварительно приспособив их под это». По словам Александра, многие бомбоубежища под жилыми домами заброшены ещё с 1990-х и либо никак не эксплуатируются, либо используются как склады и магазины, владельцы которых в последнюю очередь думают о предназначении этих помещений.

— На мой взгляд, большинство пустующих, а часто и затопленных бомбоубежищ проще снести и отстроить заново, — говорит Александр.

В подтверждение своих слов он поделился с редакцией фотографиями, отснятыми им при посещении укрытий.

Среди диггеров также бытует мнение, что в нормальном состоянии бомбоубежища можно найти под зданиями АТС. Это подтверждают и выложенные в открытый доступ результаты смотра-конкурса защитных сооружений за 2011 год. Там среди победителей встречается несколько бомбоубежищ, расположенных под зданиями телефонных станций.

Ещё одним из вариантов укрытия является метрополитен. Станции метро оборудованы гермозатворами, которые смогут защитить укрывшихся в подземке от поражающего воздействия.