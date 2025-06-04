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В Латвии самый низкий уровень младенческой смертности в ЕС 0 371

В мире
Дата публикации: 04.06.2025
Euronews
В Латвии самый низкий уровень младенческой смертности в ЕС

С 2015 года уровень младенческой смертности во Франции неизменно превышает средний показатель по Евросоюзу.

Уровень младенческой смертности в 2024 году увеличился по меньшей мере в восьми странах ЕС, согласно последним данным национальных статистических служб.

Коэффициент младенческой смертности - это количество смертей детей в возрасте до одного года на 1000 живорожденных.

В 2024 году и во Франции, и в Румынии уровень младенческой смертности превысил средний показатель по ЕС, который составил 3,3 случая на 1 000 живорожденных с 2023 года.

В Румынии этот показатель значительно вырос: с 2,1 смертей на 1 000 живорожденных в 2023 году до 6,4 в 2024 году.

За ней следует Франция, где показатель удвоился с 2 смертей на 1 000 живорожденных в 2023 году до 4,1 на 1 000 живорожденных.

По данным Французского института статистики и экономических исследований (INSEE), это означает, что один ребенок из 250 умирает в возрасте до одного года во Франции.

Вероятность смерти мальчиков в возрасте до года в 1,2 раза выше, чем девочек, а риск смерти близнецов и тройняшек в пять раз выше, чем у других детей.

В период с 2023 по 2024 год в Португалии на 20 % увеличился уровень младенческой смертности, в отличие от общего уровня смертности в стране. Причины данной тенденции неясны, но могут быть связаны с несколькими факторами, в том числе с увеличением возраста матерей, ростом числа многоплодных беременностей и географическим неравенстве в доступе к услугам по охране материнского здоровья.

С другой стороны, в Латвии и Швеции самый низкий уровень младенческой смертности в ЕС. В настоящее время Литва, Ирландия, Люксембург, Дания и Словения располагают лишь приблизительными данными.

В ряде стран ЕС не хватает медицинских работников

2024 год был отмечен нехваткой медицинского персонала и закрытием некоторых родильных домов в таких странах, как Португалия, Германия и Франция.

Летом 2024 года 10 португальских родильных домов были закрыты или работали с ограничениями. Это произошло после того, как правительство представило План чрезвычайных мер и преобразований в области здравоохранения, который должен быть реализован в течение трех месяцев, чтобы гарантировать всеобщий доступ к медицинскому обслуживанию.

За последнее десятилетие во Франции закрылось 15 % небольших родильных отделений.

За последние два десятилетия в большинстве стран ЕС значительно увеличилось число врачей и медсестер на душу населения. Однако кадры стареют, а интерес к профессии врача среди молодежи снижается из-за низких зарплат и плохих условий труда.

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