Великобритания расширит флот атомных подводных лодок и построит 12 новых субмарин SSN-AUKUS, а также вложит 15 миллиардов фунтов стерлингов ($20,25 миллиардов) в программу создания ядерных боеголовок, сообщило британское правительство. Одну подводную лодку планируется строить каждые 18 месяцев. Таким образом, к концу 2030-х субмарины SSN-AUKUS должны будут заменить семь действующих подлодок класса Astute. Ожидается, что увеличение флота изменит британскую судостроительную отрасль и позволит создать более 40 тысяч высококвалифицированных рабочих мест по всей стране.

В свою очередь вложения в программу по производству ядерных боеголовок позволят значительно модернизировать инфраструктуру в Центре по разработке атомного оружия (AWE) в Олдермастоне и обеспечить более 9 тыс. рабочих мест на объекте в Беркшире, а также тысячи рабочих мест по всей цепочке поставок в Великобритании — от Шотландии до Сомерсета. «Как британская программа по созданию суверенных боеголовок, так и британский подводный флот с обычным вооружением обеспечат безопасность Великобритании и НАТО на десятилетия вперед», — отметили в британском правительстве.

При этом министр обороны Великобритании Джон Хили подчеркнул, что Лондон должен действовать решительно, «чтобы противостоять российской агрессии». По его словам, увеличение флота подводных лодок станет сигналом для Москвы о готовности Великобритании «сражаться, если потребуется».

Со стратегическим обзором по вопросу укрепления обороны страны британский премьер-министр Кир Стармер выступил в парламенте. The Guardian пишет, что Стармер назвал «непосредственной и насущной» опасность, которая исходит от России. Он представил список из 62 пунктов для укрепления обороноспособности Великобритании. Среди них: увеличение запасов вооружения и вспомогательного оборудования, закупка до 7 тысяч штук дальнобойного оружия британского производства, поддержка около 800 оборонных предприятий, создание нового командования по кибероперациям CeberEM и инвестиции в размере 1 миллиардов фунтов стерлингов на развитие цифровых технологий.