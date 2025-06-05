Анналена Бербок недолго отсутствовала на международной арене: до начала мая, когда Фридрих Мерц был избран новым канцлером, 44-летняя политик была исполняющей обязанности министра иностранных дел Германии. Чуть более трех недель спустя, в Нью-Йорке она была избрана новым председателем Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).

В течение года бывшая сопредседательница партии Союз-90/"зеленые" и кандидат на пост канцлера ФРГ на выборах 2021 года будет готовить и руководить собраниями ООН в Нью-Йорке. Это не особенно престижная должность, поскольку она требует множества закрытых дискуссий по темам, которые будут обсуждаться на Генеральной ассамблее.

Бербок официально вступит в должность в сентябре этого года. В следующем году будет избран новый Генеральный секретарь ООН, и Бербок будет участвовать в подготовке к этим выборам, работая с послами 193 государств-членов организации. Действующий генсек Антониу Гутерриш будет исполнять обязанности до конца 2026 года.

Бербок выдвинуло правительство Шольца

Предыдущее правительство канцлера Олафа Шольца в марте выдвинуло Бербок на эту должность в Нью-Йорке. Ранее стало известно, что ее займет кандидат от группы западноевропейских государств.

Бербок "превосходно квалифицирована для этой работы", заявил в конце марта официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. Номинация также обсуждалась с будущими правительством и канцлером Фридрихом Мерцем. Сама Бербок заявила тогда в Берлине: "Если меня изберут, я буду служить всем 193 государствам-членам ООН, большим и малым. Как честный посредник. Как объединяющая сила. Готовая слушать и дискутировать".

В конце апреля Бербок в последний раз в качестве главы МИД Германии съездила за границу - на датский остров Борнхольм. Там она с нескрываемой радостью рассказывала журналистам о своей будущей новой должности: "Мы находимся в ситуации, когда осознаем важность нашей конституции, европейского мирного порядка и Устава ООН, как никогда". Организация Объединенных Наций существует уже 80 лет, и ее ценности необходимо защищать и поддерживать каждый день.

На должность в ООН планировали выдвинуть Хельгу Шмид

Однако назначение Бербок на новую должность не обошлось без скандала. Изначально Германия планировала выдвинуть весьма уважаемого и опытного дипломата, 64-летнюю Хельгу Шмид. Она сделала выдающуюся карьеру в министерстве иностранных дел Германии, среди прочего возглавляя офис главы МИД Йошки Фишера, который занимал этот пост с 1998 по 2005 год. Позже Шмид стала одним из авторов ядерного соглашения с Ираном, которое было успешно заключено в 2015 году, но впоследствии расторгнуто президентом США Дональдом Трампом во время его первого срока правления.

Внезапная номинация Бербок вызвала раздраженную реакцию. Тот факт, что правительство ФРГ объявило кандидата в такой спешке, как будто пыталось совершить переворот, также был расценен критически. По мнению дипломатов в ООН, создалось впечатление, что "могущественные государства злоупотребляют ключевыми позициями ООН в своих собственных целях".

Бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил в интервью берлинской газете Tagesspiegel, что это "возмутительно - заменить лучшего и наиболее опытного на международном уровне немецкого дипломата моделью, снимаемой с производства". Хельга Шмид, будучи генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), "спасла ее от развала", сказал Хойсген, который несколько лет был советником по безопасности бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Экс-министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль также назвал Хельгу Шмид "великим дипломатом", у которого Бербок могла бы многому научиться.