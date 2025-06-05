Посол США в Израиле Майк Хакби сделал жесткое заявление:

«Поспешные и безответственные сообщения со стороны ведущих американских СМИ способствуют антисемитской атмосфере, которая привела к убийству двух молодых людей в результате нападения на мероприятии в посольстве Израиля в Вашингтоне в прошлом месяце, а также к покушению на убийство и теракту против группы произраильских демонстрантов в Колорадо в минувшее воскресенье.

Без какой-либо проверки, опираясь исключительно на источники в ХАМАС и их пособников, The New York Times, CNN и агентство AP сообщили, что несколько человек, пришедших за гуманитарной помощью от Гуманитарного фонда для Газы, были якобы застрелены или убиты Армией обороны Израиля. Эти сообщения были ложными. Кадры с дронов и свидетельства очевидцев ясно показали: не было ни пострадавших, ни погибших, ни стрельбы, ни хаоса. Именно ХАМАС продолжает терроризировать и запугивать тех, кто приходит за едой.

Единственный источник этих вводящих в заблуждение, преувеличенных и полностью сфабрикованных рассказов — ХАМАС, стремящийся разжечь ненависть и антисемитскую ярость, которая, по всей видимости, уже способствует насилию против евреев в США.

СМИ, которые добровольно тиражируют эти возмутительные обвинения, должны отозвать свои фейковые материалы, извиниться и обязаться в будущем сообщать факты, а не участвовать в опасной пропаганде, на руку террористической организации ХАМАС, которая всё ещё удерживает невинных заложников более 600 дней после того, как 7 октября убила более 1 200 человек.

Благодаря усилиям, вопреки ХАМАСу, уже было роздано более 5 миллионов порций пищи без каких-либо инцидентов. Участие The New York Times, AP и CNN в распространении лживого нарратива, созданного ХАМАСом, — это позор. Это выходит далеко за рамки простой журналистской халатности. Они подпитывают и разжигают насилие против невинных людей в США».