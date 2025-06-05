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Посол Израиля обвинил американские медиа в помощи ХАМАС 1 314

В мире
Дата публикации: 05.06.2025
BB.LV
Евреев США ущемляют по национально-религиозному признаку.

Евреев США ущемляют по национально-религиозному признаку.

"СМИ, которые добровольно тиражируют эти возмутительные обвинения, должны отозвать свои фейковые материалы".

Посол США в Израиле Майк Хакби сделал жесткое заявление:

«Поспешные и безответственные сообщения со стороны ведущих американских СМИ способствуют антисемитской атмосфере, которая привела к убийству двух молодых людей в результате нападения на мероприятии в посольстве Израиля в Вашингтоне в прошлом месяце, а также к покушению на убийство и теракту против группы произраильских демонстрантов в Колорадо в минувшее воскресенье.

Без какой-либо проверки, опираясь исключительно на источники в ХАМАС и их пособников, The New York Times, CNN и агентство AP сообщили, что несколько человек, пришедших за гуманитарной помощью от Гуманитарного фонда для Газы, были якобы застрелены или убиты Армией обороны Израиля. Эти сообщения были ложными. Кадры с дронов и свидетельства очевидцев ясно показали: не было ни пострадавших, ни погибших, ни стрельбы, ни хаоса. Именно ХАМАС продолжает терроризировать и запугивать тех, кто приходит за едой.

Единственный источник этих вводящих в заблуждение, преувеличенных и полностью сфабрикованных рассказов — ХАМАС, стремящийся разжечь ненависть и антисемитскую ярость, которая, по всей видимости, уже способствует насилию против евреев в США.

СМИ, которые добровольно тиражируют эти возмутительные обвинения, должны отозвать свои фейковые материалы, извиниться и обязаться в будущем сообщать факты, а не участвовать в опасной пропаганде, на руку террористической организации ХАМАС, которая всё ещё удерживает невинных заложников более 600 дней после того, как 7 октября убила более 1 200 человек.

Благодаря усилиям, вопреки ХАМАСу, уже было роздано более 5 миллионов порций пищи без каких-либо инцидентов. Участие The New York Times, AP и CNN в распространении лживого нарратива, созданного ХАМАСом, — это позор. Это выходит далеко за рамки простой журналистской халатности. Они подпитывают и разжигают насилие против невинных людей в США».

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(1)
  • A
    Aleks
    5-го июня

    Неужели стали придушивать фашистский режим Израиля?Ну с кого то надо начинать,хотя оффис основной банды находится в США,в Нью Йорке,куда был вывезен офицером Абвера руководитель Шнеерсон.Дойдет дело и до режима из Израиля в Латвии.Надеюсь,дело времени.

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