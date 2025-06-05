США не будут выдавать визы студентам, собирающимся учиться в Гарварде

США не будут выдавать визы иностранным студентам, которые собираются начать обучение в Гарвардском университете, заявил в среду президент США Дональд Трамп, пишет LETA со ссылкой на AFP.

«Я принял решение ограничить въезд в Соединённые Штаты тех иностранных граждан, которые хотят прибыть сюда исключительно или преимущественно с целью обучения в Гарвардском университете или участия в организованных этим университетом программах обмена», — говорится в заявлении Трампа.

Президент США обвинил Гарвард и другие элитные вузы страны в распространении левой идеологии и попустительстве антисемитизму. Гарвардский университет, в отличие от других американских вузов, сопротивляется далеко идущим требованиям администрации Трампа.

Администрация Трампа уже в мае запретила иностранцам учёбу в Гарварде, однако суд временно заблокировал это решение.

В противостоянии с Гарвардом президент пригрозил пересмотреть государственное финансирование в размере 9 миллиардов долларов. Также были заморожены многолетние гранты на сумму 2,2 миллиарда долларов и правительственные контракты на 60 миллионов долларов.