Как пишет The Wall Street Journal, обе стороны, по-видимому, настроены на эскалацию, а перспективы мирного соглашения при посредничестве США кажутся недостижимыми.

"Вместо того, чтобы остыть, изнурительная 40-месячная война, похоже, становится еще жарче — при минимальном сопротивлении со стороны Трампа", - отмечает издание.

При этом вопрос заключается в том, побудят ли растущие атаки администрацию США к более глубокому участию в мирном процессе — или она отступит, как неоднократно угрожали сделать чиновники США. Хотя некоторые аналитики говорят, что обещание Трампа отказаться от войны нереально.

"Уход продлит боевые действия. Это было бы признанием неудачи", — сказал бывший посол США в Украине Уильям Тейлор.

Российский лидер Владимир Путин, похоже, все еще рассчитывает, что у Трампа нет желания более тесно вступаться за Украину, и он скорее выйдет из конфликта, чем введет дополнительные санкции или возобновит крупномасштабные поставки оружия США на Украину, отмечает WSJ.

При этом если у администрации Трампа и есть стратегия, выходящая за рамки призывов к Путину прекратить боевые действия в обмен на территориальные уступки и другие стимулы, она еще четко ее не объявила, отмечает WSJ:

"Трамп не стремился усилить экономическое и военное давление на Россию. И он не принимал активного участия в планировании обороны Украины, включая координацию будущих потребностей в оружии. Он необычно молчал об ударах беспилотников Украины по российским базам. Зеленский сообщил журналистам в понедельник, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести саммит четырех лидеров в конце этого месяца с участием себя, Трампа, Путина и украинского лидера. Но администрация не сообщила, будет ли Трамп присутствовать на такой встрече".