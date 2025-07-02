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Эстонцы в шоке: государство массово следит за банковскими счетами людей и компаний 1 702

В мире
Дата публикации: 02.07.2025
LETA
Эстонцы в шоке: государство массово следит за банковскими счетами людей и компаний
ФОТО: pixabay

При проверке подозрений, представленных канцлеру права Эстонии, выяснилось, что неизвестные должностные лица в течение длительного времени массово изучали банковские счета физических лиц и предприятий через единый регистр исполнительного производства, при этом обоснованность этих действий остается совершенно неясной, пишет BNS.

Канцлер права Юлле Мадизе считает происходящее недопустимым и в своем предложении министру юстиции и цифровых технологий отмечает, что необходимо в срочном порядке обеспечить эффективный надзор за использованием регистра. Именно единый регистр исполнительного производства является средством, которое государство активно использует с января прошлого года для доступа к банковским счетам. Мадисе подчеркивает, что обязательно должна быть возможность контролировать обоснованность запросов, а также их количество.

Мадизена поминает, что банковская тайна, включая выписки со счетов клиентов, защищена Законом о кредитных учреждениях. Поскольку, например, операции на банковском счете содержат чрезвычайно конфиденциальную информацию с точки зрения человека, доступ к ней должен быть четко регламентирован, однако в настоящее время, по мнению Мадизе, это не так.

«Государственные органы с января прошлого года по конец февраля этого года направили в банки десятки тысяч запросов», – отметила Мадизе.

Так, Налогово-таможенный департамент, полиция безопасности, внешняя разведка, Департамент полиции и погранохраны, а также бюро по борьбе с отмыванием денег просматривали банковские данные людей и предприятий без предварительного возбуждения разбирательств. При этом неизвестно, какое количество запросов касалось счетов физических лиц, а какое – счетов юридических лиц.

В то же время, по словам Мадизе, у регистра исполнительного производства, через который чиновники имели доступ к конфиденциальной банковской информации, нет устава. В связи с этим не регламентировано, как вести регистр, какие данные в него вносить, как обрабатывать данные и как их выдавать.

Ведущий эстонский адвокат Карри Гинтер в своем посте в социальных сетях отмечает, что ситуация удручающая.

«Задача Рийгикогу – защищать наши основные права от злоупотреблений со стороны исполнительной власти. Вместо этого звучат заявления в стиле «полиция ослеплена». Есть ли еще кто-нибудь, кто испытывает хоть какое-то чувство ответственности?» — спрашивает Гинтер.

Он выделяет как тревожный факт следующее, отраженное в надзорном документе канцлера права: «Отсюда вытекает суровая статистика: за рассматриваемый период с 1 января 2024 года по 28 февраля 2025 года выписки со счетов людей запрашивались десятки тысяч раз. Основываясь на информации, полученной от Центра регистров и информационных систем (RIK), канцлер права Юлле Мадизе сообщает, что за указанный период Налогово-таможенный департамент запросил данные через регистр более 6000 раз, Департамент полиции и погранохраны – более 30 000 раз, а Бюро по борьбе с отмыванием денег – чуть менее 2000 раз. Данные запрашивали также полиция безопасности и Служба внешней разведки, но количество их запросов не указано».

Гинтер подчеркивает, что любая попытка просматривать данные людей является нарушением основных прав. «Несоразмерный доступ к моим данным является нарушением основных прав», – отметил Гинтер.

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(1)
  • Д
    Дед
    2-го июля

    А как они хотели. Родина должна знать и иметь возможность ограбить своих граждан.

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