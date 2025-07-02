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Готовьтесь! ЕС хочет сократить выбросы парниковых газов на 90%. Латвии тоже придется 1 613

В мире
Дата публикации: 02.07.2025
BB.LV
Готовьтесь! ЕС хочет сократить выбросы парниковых газов на 90%. Латвии тоже придется
ФОТО: Unsplash

Европейская комиссия (ЕК) в среду готовится объявить новые обязательные цели по сокращению выбросов парниковых газов в Европейском союзе (ЕС) на следующие 15 лет, чтобы к 2050 году блок достиг углеродной нейтральности, пишет ЛЕТА со ссылкой на DPA.

ЕК уже в прошлом году рекомендовала сократить выбросы парниковых газов в Европе к 2040 году на 90% по сравнению с уровнем 1990 года, и сегодня ЕК планирует официально объявить эту цель.

В настоящее время страны ЕС обязаны сократить выбросы парниковых газов в блоке на 55% по сравнению с 1990 годом к концу текущего десятилетия.

Климатические цели ЕС связаны с Парижским климатическим соглашением ООН, принятым десять лет назад и направленным на ограничение глобального потепления, чтобы оно не превысило два градуса по Цельсию. В соответствии с этим соглашением ЕС должен представить план действий на период до 2035 года перед конференцией ООН по изменению климата, которая запланирована на ноябрь в Бразилии.

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(1)
  • A
    Aleks
    2-го июля

    Главные ж враги ЕС -это коровы.Пукают и загрязняют атмосферу,поэтому под нож .. Потом можно приняться за людей-тоже ещё те загрязнители атмосферы. Как раз сократить всех на 90%и будет кому то счастье .😎

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