Готовьтесь! ЕС хочет сократить выбросы парниковых газов на 90%. Латвии тоже придется

Европейская комиссия (ЕК) в среду готовится объявить новые обязательные цели по сокращению выбросов парниковых газов в Европейском союзе (ЕС) на следующие 15 лет, чтобы к 2050 году блок достиг углеродной нейтральности, пишет ЛЕТА со ссылкой на DPA.

ЕК уже в прошлом году рекомендовала сократить выбросы парниковых газов в Европе к 2040 году на 90% по сравнению с уровнем 1990 года, и сегодня ЕК планирует официально объявить эту цель.

В настоящее время страны ЕС обязаны сократить выбросы парниковых газов в блоке на 55% по сравнению с 1990 годом к концу текущего десятилетия.

Климатические цели ЕС связаны с Парижским климатическим соглашением ООН, принятым десять лет назад и направленным на ограничение глобального потепления, чтобы оно не превысило два градуса по Цельсию. В соответствии с этим соглашением ЕС должен представить план действий на период до 2035 года перед конференцией ООН по изменению климата, которая запланирована на ноябрь в Бразилии.