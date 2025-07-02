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Лондон и Берлин подпишут договор о взаимной обороне. А что НАТО? 0 460

В мире
Дата публикации: 02.07.2025
Deutsche Welle
Лондон и Берлин подпишут договор о взаимной обороне. А что НАТО?

Ключевым пунктом соглашения Великобритании и Германии станет обязательство взаимопомощи в случае стратегической угрозы одной из стран, пишет Politico. Текст соглашения почти готов, оно может быть подписано 17 июля.

Ключевым пунктом соглашения Великобритании и Германии станет обязательство взаимопомощи в случае стратегической угрозы одной из стран, пишет Politico. Текст соглашения почти готов, оно может быть подписано 17 июля.

Великобритания и Германия готовятся подписать широкомасштабный договор о взаимной обороне. В документе будет закреплено, что любая стратегическая угроза одной из стран будет представлять угрозу и для другой, пишет европейское издание Politico в среду, 2 июля, со ссылкой на пять человек, знакомых с ходом подготовки оборонного соглашения.

Соглашение может быть подписано уже в июле

Текст документа почти готов, сообщили журналистам два чиновника в Лондоне. Ожидается, что он будет подписан 17 июля, прежде чем парламенты обеих стран уйдут на летние каникулы.

Основу оборонного пакта заложили летом 2024 года премьер-министр Великобритании Кир Стармер и тогдашний канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), подписав совместную декларацию об углублении сотрудничества в области мира, безопасности и экономического роста. Затем в ходе 18 раундов переговоров были выработаны положения договора.

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