"Люди понимают, что нам готовят роль западного форпоста, который должен будет принять на себя первый удар".

Беларуси нужна четкая национальная идея, заявил Александр Лукашенко. Такой запрос он регулярно отправляет идеологам. DW спросила у экспертов, чем вызвано беспокойство политика на этот раз и чего ждать от чиновников. Впервые поиском национальной идеи Лукашенко озаботился в 2003 году. Тогда курс "Основы идеологии белорусского государства" включили в образовательную программу университетов. Однако за двадцать с лишним лет, по признанию самого же политика, не удалось решить задачу.

В июне на совещании с руководством своей администрации Лукашенко вновь поднял проблему: "Дай бог, чтобы мы наконец-то ясно объяснили народу не только, что такое идеология, но и выработали бы такую национальную идею, которая смогла бы захватить души и сердца, разум людей. Может, она уже и существует. Некоторые говорят - "патриотизм", еще что-то. Но я не чувствую, что есть такая идея. Если мы ее выработаем - это будет вершина".

Первым на требование Лукашенко отреагировал депутат Вадим Гигин. В интервью госСМИ он рассказал, что "лозунг "Вместе - за сильную и процветающую Беларусь" позволяет говорить об идее, которая владеет массами".

"Слово "сильная" означает независимая, суверенная, защищенная. "Процветающая" - благосостояние граждан Беларуси, - считает он. - В лозунге должно быть отражение нашего, белорусского. Даже несколько уровней - гуманитарный, цивилизационный и то, что характерно для белорусов. Осталось сделать буквально один шаг или несколько, чтобы сформулировать такую идеологию".

Лозунг "Вместе - за сильную и процветающую Беларусь" появился на пятом Всебелорусском народном собрании (ВНС) в 2016 году. Ранее власти использовали сокращенный вариант - "За сильную и процветающую Беларусь" - на втором ВНС еще в 2001 году.

Курировать выработку национальной идеи будет главный идеолог Беларуси - Владимир Перцов, для него главное - воспитание патриотизма, сплоченность вокруг госсимволов и Лукашенко.

Философ Павел Барковский считает, что старая идеология, основанная на псевдопатриотизме, сегодня уже не позволяет Лукашенко уверенно находиться у власти. "Чем больше Беларусь попадает в зависимость от России, тем сложнее выработать сильную идентичность, на которую может опираться государство, - говорит собеседник. - Опора на национальные силы и повестку имеет естественную основу. Но проблема в том, что Лукашенко сам по идентичности - советский человек. Он требует от чиновников выработать версию национального движения, при этом сохранить авторитарную власть - и это задачка со звездочкой".

Историк Павел Терешкович считает, что Лукашенко понимает: возможности контролировать общество грубой силой - автозаками и тюрьмой - не безграничны. "Кроме того, он видит, что нынешняя идеологическая обработка общества не срабатывает, - продолжает собеседник. - Недавний пример - школьники после сдачи экзамена по истории Беларуси просто выбрасывали учебники".

Терешкович считает, что Лукашенко хотел бы, чтобы его не только боялись, но и любили. "Поэтому идеологам и поставили задачу найти национальную идею, чтобы обеспечить большую лояльность населения", - считает историк.

Барковский считает, что пока у власти находится Лукашенко, в Беларуси будет наблюдаться дальнейшее насаждение идей "русского мира".

Нынешние идеологи, подчеркивает он, опираются на идеи западного русизма, где белорусам отводится место части в общеимперском наследии, где нет места национальной идентичности.

"Беззубая идея Гигина - это не то, что может кого-то мотивировать, - считает философ. - На фоне масштабных санкций все-таки есть вопросы и с процветанием, и с силой государства. Пока власти с гордостью подчеркивают, что в Беларуси нет войны, но с учетом того, как активно проходит милитаризация общества, этот аргумент уже не выглядит убедительным. Люди понимают, что нам готовят роль западного форпоста, который должен будет принять на себя первый удар в случае столкновения с НАТО. И это пугает белорусов".

Терешкович считает, что идеологи, как и 20 последних лет, просто будут делать вид, что ищут национальную идею, а на практике будут саботировать приказ. "Озвученная идея Гигина - это старый избитый лозунг, - поясняет эксперт. - Но он человек опытный, знает, что на инициативу надо отозваться, но предложить то, за что не получишь по голове".

Потому что если на самом деле разбираться, может возникнуть вопрос: а есть ли нация? - считает Павел Терешкович. "Режим целенаправленно уничтожает нацию, добивает белорусский язык и калечит историю. Эта власть не может создать созидающую и объединяющую национальную идею".