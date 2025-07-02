Сегодня далеко не все государства ЕС и НАТО солидаризируются с действиями правительства Нетаниягу.

Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил по итогам взита в нашу страну:

"Сегодня утром состоялась хорошая и тёплая встреча с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в его официальной летней резиденции. Операция «Народ как лев» отбросила ядерную программу Ирана на несколько лет назад, нанесла серьёзный удар по её баллистическим возможностям и внесла прямой вклад в безопасность Европы. Я поблагодарил президента за его поддержку и солидарность с Израилем после резни 7 октября. Мы будем и дальше укреплять отношения между нашими странами!"

"Благодарю моего друга - министра иностранных дел Латвии Байбу Браже за теплое гостеприимство в Риге.

Иранские баллистические ракеты угрожают не только Израилю, но и Европе. Наши удары по ядерной программе режима, баллистическим ракетам и беспилотникам напрямую способствуют европейской безопасности. Израиль является стратегическим союзником Латвии, и вместе мы еще больше углубим партнерство между нашими странами!

Между тем, управление оборонных исследований и разработок министерства обороны Израиля (DDR&D) подвело итоги 12-дневной кампании против иранского режима: