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Министр иностранных дел Израиля тепло пообщался с Ринкевичсом и Браже 2 371

В мире
Дата публикации: 02.07.2025
BB.LV
На страже общих ценностей.

На страже общих ценностей.

Сегодня далеко не все государства ЕС и НАТО солидаризируются с действиями правительства Нетаниягу.

Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил по итогам взита в нашу страну:

"Сегодня утром состоялась хорошая и тёплая встреча с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в его официальной летней резиденции. Операция «Народ как лев» отбросила ядерную программу Ирана на несколько лет назад, нанесла серьёзный удар по её баллистическим возможностям и внесла прямой вклад в безопасность Европы. Я поблагодарил президента за его поддержку и солидарность с Израилем после резни 7 октября. Мы будем и дальше укреплять отношения между нашими странами!"

"Благодарю моего друга - министра иностранных дел Латвии Байбу Браже за теплое гостеприимство в Риге.

Иранские баллистические ракеты угрожают не только Израилю, но и Европе. Наши удары по ядерной программе режима, баллистическим ракетам и беспилотникам напрямую способствуют европейской безопасности. Израиль является стратегическим союзником Латвии, и вместе мы еще больше углубим партнерство между нашими странами!

Между тем, управление оборонных исследований и разработок министерства обороны Израиля (DDR&D) подвело итоги 12-дневной кампании против иранского режима:

  • Многоуровневая архитектура ПВО и ПРО Израиля, разработанная DDR&D, предотвратила ущерб имуществу на сумму более 15 миллиардов долларов (более 50 миллиардов шекелей), а также спасла бесчисленное количество жизней от баллистических ракет и атак БПЛА. 86% иранских баллистических ракет, запущенных из Ирана в сторону территории Израиля, были успешно перехвачены, как и 99% иранских беспилотников.

  • Израильские БПЛА достигли беспрецедентного радиуса действия, будучи постоянно развернуты на большом расстоянии, зарегистрировав тысячи летных часов и выполнив более 500 ударов и перехватов на территории Ирана. С начала войны 7 октября на долю БПЛА пришлось 60% от общего количества летных часов ВВС и 50% всех ударных операций Армии обороны Израиля.

  • Комплексный сбор разведданных из космоса охватил десятки миллионов квадратных километров с помощью круглосуточного наблюдения, создав более 12000 спутниковых снимков иранской территории и опознав тысячи целей без риска для персонала.

  • Израильские системы авиационного вооружения и защиты, разработанные DDR&D и израильским ВПК, сыграли важную роль в упреждающем ударе и на протяжении всей операции, обеспечив тактическую внезапность и господство в воздухе над Ираном, невзирая на присутствие вражеских средств РЭБ и ПВО.

  • Передовые инструменты, такие, как цифровые технологии, искусственный интеллект и радиоэлектронная борьба (РЭБ), продемонстрировали исключительную эффективность во всех операционных системах.

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#израиль
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(2)
  • A
    Aleks
    2-го июля

    Вот тут вы абсолютно правы,-предки 🔯сегодняшей власти и уничтожали евреев.Даже Жириновский не раз об этом говорил..👽

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  • Ч
    Чангл
    2-го июля

    Насколько тепло? Разогрел пятую точку? Ничего, что предки нынешнего правительства уничтожали евреев?

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