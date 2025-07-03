Армия США оснастит танки Abrams «мангалами»

Армия США планирует заказать 1500 комплектов дополнительных экранов для защиты верхней полусферы танков от дронов, которые называют «мангалами». Экранами оснастят танки и боевые машины пехоты (БМП), пишет TWZ.

Комплект Top Attack Protection (TAP) предназначен для защиты бронетехники от атак сверху. Как пишет издание, запрос на TAP в плане бюджета на 2026 финансовый год появился после анализа применения российской, израильской и украинской техники, которая сталкивается с большим количеством FPV-дронов.

«В настоящее время в мире нет танков, включая M1 Abrams, которые обладали бы эффективной пассивной броневой защитой, необходимой для борьбы с современными высокоточными атаками», — сказал бывший менеджер по оснащению танков Abrams и БМП Bradley майор в отставке Майкл Лискано.

В публикации допустили, что TAP будет похож на «мангалы», которые активно используют в зоне специальной военной операции. Комплект экранов будет прикрывать крышу башни и корпуса машин. В армейских документах отмечено, что экраны будут наиболее эффективными против кумулятивных средств поражения.