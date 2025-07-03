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Европейские лидеры попросили Байдена вернуться 1 381

В мире
Дата публикации: 03.07.2025
BB.LV
Европейские лидеры попросили Байдена вернуться
ФОТО: Global Look Press

Экс-президент США Байден: европейские лидеры просят вернуться в политику.

Европейские лидеры звонят экс-президенту США Джо Байдену и просят вернуться в политику. Об этом рассказал сам бывший американский лидер, сообщает New York Post.

«И мне звонят — я не буду вдаваться в подробности, не могу — ряд европейских лидеров, которые просят меня принять участие», — сказал Байден, добавив, что «не делает этого, потому что все по-другому».

Политик также заявил, что он «имеет дело со многими коллегами-демократами и республиканцами, которые звонят и хотят поговорить и что-то обсудить».

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(1)
  • Ч
    Чангл
    3-го июля

    Нахер это кривая лошадь? Путин стар как Байден и Трамп, но выглядит бодрячком. Риня молод, но жизнь проспал, в прямом смысле. Жопа решает проблемы только на время

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