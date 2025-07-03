Европейские лидеры попросили Байдена вернуться

Европейские лидеры звонят экс-президенту США Джо Байдену и просят вернуться в политику. Об этом рассказал сам бывший американский лидер, сообщает New York Post.

«И мне звонят — я не буду вдаваться в подробности, не могу — ряд европейских лидеров, которые просят меня принять участие», — сказал Байден, добавив, что «не делает этого, потому что все по-другому».

Политик также заявил, что он «имеет дело со многими коллегами-демократами и республиканцами, которые звонят и хотят поговорить и что-то обсудить».