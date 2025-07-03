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Германия нашла альтернативу «Северному потоку-2» 4 2503

В мире
Дата публикации: 03.07.2025
BB.LV
Германия нашла альтернативу «Северному потоку-2»
ФОТО: Global Look Press

Германия и Нидерланды начнут добывать газ с месторождения в Северном море.

Правительство Германии одобрило соглашение с Нидерландами о разработке месторождения природного газа у берегов острова Боркум в Северном море. Об этом со ссылкой на слова министр экономики Катерины Райхе пишет Bloomberg.

Страна сможет получать из нового источника 13 миллиардов кубометров газа в год, что составляет около 15 процентов от ее потребления или половину того объема, что могли бы обеспечить поставки уцелевшей после взрыва нитки газопровода «Северный поток-2». По словам Райхе, договор укрепит европейский газовый рынок и повысит энергобезопасность.

Компания One-Dyas, которая будет работать с нидерландской платформы, получила разрешения на бурение от властей земли Нижняя Саксония еще год назад. Однако бывший министр экономики Роберт Хабек откладывал окончательное решение. Дело в том, что месторождение находится в охраняемой зоне Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Экологи опасаются, что добыча может нанести вред морской среде, а Хабек представлял партию зеленых. У нового правительства во главе с Фридрихом Мерцем не было такого сдерживающего фактора, кроме того, канцлер занимает жесткую позицию относительно потенциального возобновления сотрудничества с Россией в сфере энергоресурсов.

Тем не менее власти включили в проект требование использовать при разработке энергию морского ветряного парка, чтобы сократить выбросы углеводорода. Также One-Dyas пообещала остановить добычу сразу после того, как ситуация с поставками природного газа в ЕС нормализуется, чтобы проект не противоречил целям климатической нейтральности.

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(4)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    4-го июля

    Эта "статья"-расчитана на обывателей..... Которые,совершенно ничего не понимают и слепо верят, что Фсе сми запада-извергают правду))))))))))))))))))) Вы эту воду, им и вливайте в уши...)))))))))) Фся эуропа, как покупала - так и покупает и нефть и газ..... И в этом сезоне, даже нарастила закупки..... ВРИТЕ И ДАЛЬШЕ... А Россия, как продовала своё ископаемое топливо,)))))))) ТАК И ПРОДАЁТ.... И В ЛАТВИИ, ТОПЛИВО ИЗ РОССИИ, ТОЛЬКО ПРИКУПЛЕННОЕ, ЧЕРЕЗ 25 РУКИ. ПОЭТОМУ ТАКОЕ И ДОРОГОЕ....)))))))))

    19
    2
  • LS
    Luka Senka
    3-го июля

    У россии люди газ покупать не будут.

    5
    28
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    Luka Senka
    4-го июля

    Да вы и не прекращали покупать газ у России))))))))))))))))) И постоянно вереща-ВСЁ РАВНО ПОКУПАЕТЕ, ПРИЧЁМ НАРАЩИВАЯ ЗАКУПКИ.... ОБ ЭТОМ ВЕСЬ МИР ЗНАЕТ-ВИДИМО, КРОМЕ ТЕБЯ))))))))))))РУСОФОБА....

    8
    1
  • NB
    Nose Bose
    3-го июля

    а если он вдруг того? Прецеденты были :)

    12
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