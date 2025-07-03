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В Нарве продают услугу занять место в очереди к границе и отстоять ее 1 1332

В мире
Дата публикации: 03.07.2025
LETA
В Нарве продают услугу занять место в очереди к границе и отстоять ее
ФОТО: dreamstime

На погранпункте в Нарве действуют предприимчивые люди, предлагающие проезжающим за деньги услугу — занять место в очереди к границе и отстоять ее за них.

По словам начальника пограничного бюро Идаской префектуры Ээрика Пургеля, в таких действиях нет состава правонарушения. «Люди, желающие пересечь границу, должны руководствоваться здравым смыслом и принимать во внимание, что такая сделка сопряжена с высоким риском потерять и деньги, и место в очереди», - сказал Пургель в интервью агентству BNS.

Эрик Пургель опроверг заявление депутата Рийгикогу Алексея Евграфова о том, что пограничники запрещают людям из очереди сидеть на скамейках или укрываться от солнца и дождя под крышей или деревьями.

"Хотя полиция не занимается организацией очередей на пограничном переходе, она неоднократно реагировала на очереди на местах, когда там возникал риск беспорядков. Точно так же мы следили за очередью и в прошлом, когда это было возможно, и удаляли из очереди тех, кто вступал в конфликты или нарушал общественный порядок. Мы также реагировали на инциденты на площади Пеэтри, когда в общественном месте употребляли алкоголь или иным образом нарушали общественный порядок", - пояснил Пургель.

По его словам, длинные очереди на границе объясняются не только праздниками и летними каникулами, но и полным таможенным контролем, в рамках которого происходит проверка багажа всех пассажиров. «Поэтому мы советуем вам до приезда на границу проверить, какие товары не разрешено провозить через границу, и заранее оставить их дома», - добавил Пургель.

По словам депутата Рийгикогу Алексея Евграфова, на пограничном пункте в Нарве возникают напряженные ситуации между людьми, стоящими в очередях, и пограничниками, поэтому он направил запрос министру внутренних дел Игорю Таро.

«Среди прочего, нам известно о случаях, когда людям запрещают сидеть на муниципальной скамейке, укрываться от дождя под деревом, частично расположенным на муниципальной земле, и находиться под козырьком здания пограничного пункта», - сказал Евграфов.

Он также сообщил, что в нескольких социальных сетях появились сообщения, свидетельствующие о недружелюбном и неуважительном отношении к людям, стоящим в очереди на границе. «Такая ситуация ставит под сомнение действия пограничников, их права и обязанности в общественных местах», - заявил Евграфов.

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#эстония #граница
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(1)
  • З
    Злой
    3-го июля

    Большое спасибо этим людям, обязательно воспользуюсь их услугами и без сомнения оплачу им их труд.

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