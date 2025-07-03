В НАТО решили переубедить США в вопросе поставок оружия Киеву

Один из союзников по НАТО оказывает давление на американский Пентагон, чтобы ведомство пересмотрело решение о приостановке поставки вооружений Киеву. Об этом собщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что решение переубедить Вашингтон последовало после того, как приостановка поставки ракет противовоздушной обороны и артиллерийских снарядов «застало Украину и ее союзников врасплох».

При этом, один из американских законодателе, сообщил агентству, что на данный момент оружие не перенаправленно куда-то еще, что «говорит о временном характере паузы».