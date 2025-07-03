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Вашингтон убегает? Европа начала подготовку к выводу войск США 0 389

В мире
Дата публикации: 03.07.2025
BB.LV
Вашингтон убегает? Европа начала подготовку к выводу войск США
ФОТО: Global Look Press

Euractiv: Европа начала готовиться к возможному выводу войск США.

Европейские союзники Вашингтона по НАТО начали в частном порядке готовиться к возможному сокращению числа американских войск на континенте. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на дипломатические источники.

По данным портала, в европейских кругах НАТО убеждены, что президент США Дональд Трамп сократит численность войск, размещенных в Европе, которая в настоящее время составляет около 80 тысяч человек. Обсуждаются возможности переброски от 10 до 20 тысяч военнослужащих в Азию и на Ближний Восток.

«Вопрос не в том, произойдет ли вывод войск США, а в том, насколько организованно это можно сделать, не ставя под угрозу существующие планы обороны альянса», — сказал один из дипломатов альянса.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус попросил главу Пентагона Пита Хегсета предоставить «дорожную карту» вывода войск США из Европы.

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