Политический кризис в Сербии прокомментировал на своем телеграм-канале глава московского портала "Балканист" Олег Бондаренко:

"По большому счету на улицах Белграда в эти дни действительно есть два субъекта взаимодействия, можно сказать, даже две страны. Одна Сербия – та, которая желает жить по правилам, «как в Европе». Эта страна хочет, чтобы за коррупцию и за плохо отремонтированные железнодорожные козырьки, обрушивающиеся на прохожих, несли ответственность конкретные чиновники. Что ж, вполне, в общем, понятное, разумное желание. Но эта Сербия пытается донести свою позицию доступными, но совершенно недопустимыми способами. Все митинги последних лет проводились совершенно нелегально. Никто не запрашивал разрешения властей на их проведение. Власти их не разгоняли, по сути, закрывая глаза на то, что люди выражают свое мнение с нарушением закона, тем самым потворствуя нарушителям. Что мы видим теперь? Толпа, привыкшая к тому, что ей ничего не будет, если она вдруг перекроет улицу или займет ту площадь, которая ей нравится, сейчас удивлена, что ее вдруг начинают не допускать к президентскому дворцу.

И есть вторая Сербия. Я бы назвал ее Сербией здравого смысла. Она представляет скорее старшие поколения. Ей уже поперек горла стоят эти блокады улиц и железных дорог, к тому же, как считает эта Сербия, устраиваемые теми, за кого ей же приходится платить. Нужно понимать, что студенты, которые перекрывают уличное движение, – в том числе, из частных вузов. За их обучение платят родители, даже когда чадо не учится, а слоняется по протестам. И, как правило, это студенты не из Белграда. Так что деньги тратятся и на аренду жилья, и на много чего еще. Вторая Сербия в отличие от первой готова мириться с текущим положением вещей. И вот сейчас эти две Сербии буквально сталкиваются на улицах.

В этом столкновении нет антироссийских или пророссийских сил. Но и считать, что с уходом Вучича для России ничего не изменится, было бы опрометчиво. Вспомним события 25-летней давности. 5 октября 2000 года, когда толпы народа свергали Милошевича, в массе своей это были пророссийски настроенные люди – так же, как и сейчас многие (большинство?) из недовольных Вучичем. Однако воспользовались плодами той революции совсем другие, не пророссийские политики. Так же может быть и сейчас. Для России Вучич, наверное, наименьшее из зол в Сербии. К нему есть много вопросов, например, по поводу сербского оружия, которое идет Украине и по поводу угрозы национализации ключевого российского актива в Сербии – нефтяной индустрии Сербии. Но по крайней мере он понятен. Кто придет после него, если и когда его режим падет, остается открытым вопросом. К сожалению, Москва занимает очень пассивную позицию, позицию наблюдателя. Можно было бы использовать гуманитарные технологии влияния, пытаться искать своих лидеров и среди протестующих студентов, как это делают некоторые западные центры силы. Но, увы, ничего этого не происходит.

Так кто же победит, первая Сербия или вторая? При ответе на этот вопрос надо понимать, что Вучич для своих сограждан сейчас стал не человеком, а символом. Для одних – коррупции и режима, который должен быть опрокинут, для других – спокойной и стабильной жизни. Когда Вучич говорит о том, что государство победило... он, к сожалению, очень заблуждается. Государство в противостоянии с недовольным народом (даже его частью) вряд ли может победить в условиях нынешней Сербии. На Балканах нет и никогда не было, как в России, сакрального отношения к институту государства. Зато была традиция выкидывать своих королей за ноги с балконов, как выкинули в 1903 году последнего короля из династии Обреновичей".