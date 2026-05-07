О том, какие действия и с какой периодичностью необходимо предпринимать, чтобы в вашем доме всегда царила чистота, а здоровье было в безопасности.

Пора действовать

Пыль

Рекомендуется проводить уборку пыли ежедневно, так как ее частицы могут способствовать развитию аллергических заболеваний. Достаточно протирать поверхности влажной тряпкой. Если же нет возможности делать это так часто, то стоит прибегать к влажной уборке раз в два-три дня.

Люстра

Мыть люстру следует не реже одного раза в два месяца, чтобы избежать накопления пыли.

Совет: для уменьшения количества пыли и реже протирания можно использовать специальные антистатические средства раз в неделю. Они помогут не только убрать пыль, но и следы от пальцев и другие загрязнения, а также полироли.

Санузлы

Генеральную уборку в санузле рекомендуется проводить как минимум один раз в одну-две недели. Места, которые используются чаще всего — раковина, унитаз и ванна — необходимо очищать хотя бы раз в неделю.

Корзину для грязного белья следует дезинфицировать раз в неделю. В ней скапливаются грязь и мелкий мусор, создающие идеальные условия для размножения бактерий и появления неприятного запаха.

Бытовая техника

Микроволновую печь и духовку необходимо мыть изнутри как минимум раз в неделю. Снаружи — по мере накопления пыли или раз в неделю. Чайник следует очищать от накипи каждый месяц.

Кухня

Раз в одну-две недели стоит доставать из ящиков посуду и столовые приборы, чтобы протереть полки изнутри. Рекомендуется очищать вытяжку, дверцы кухонных шкафов и ящиков раз в неделю, чтобы избежать накопления жира. Пищевые пятна нужно убирать сразу после их появления.

Пол

Пылесосить и мыть полы следует не реже одного раза в неделю. Ковры нужно пылесосить раз в неделю, а стирать — один раз в два-три месяца.

Мебель

Чистку мягкой мебели и матрасов желательно проводить минимум раз в полгода (рекомендуется обращаться к специалистам с профессиональным оборудованием). При наличии видимых загрязнений — по мере их появления.

«Непрошенные гости»

К сожалению, насекомые могут появиться даже в тех домах, где уборка проводится регулярно. Большинство непрошенных «соседей» можно заметить невооруженным глазом и быстро решить возникшую проблему. Однако пылевых клещей заметить сложно…

Не кусают и не нападают

— Размеры этих клещей варьируются от 0,1 до 0,5 мм, — поясняет энтомолог Наталья ЛЮЦКО. — Обычно поиски этих «квартирантов» начинаются после появления аллергии, вызванной чувствительностью к домашней пыли.

Пыль представляет собой комплекс аллергенов, включая библиотечную пыль, фрагменты перьев, шерсть домашних животных, эпидермис человека и многое другое. Все это может стать причиной аллергических заболеваний, но основными бытовыми аллергенами являются именно пылевые клещи. Они не нападают на человека, не кусаются и не пьют кровь.

Предпочитают тепло и влагу

Для пылевых клещей оптимальная температура составляет 20–25°C, а влажность должна превышать 60%. При снижении влажности воздуха до 50–40% вся популяция погибает на 5–10-й день. Таким образом, борьба с высокой влажностью в доме — это первое условие для борьбы с клещами домашней пыли. В связи с этим предпочтительна регулярная сухая уборка пылесосом и не чаще одного раза в неделю — влажная уборка.

Пылевые клещи обитают в мягкой мебели, диванах, матрасах и коврах. Они питаются чешуйками эпидермиса человека, которые скапливаются в большом количестве на постельном белье. Поэтому частая смена постельного белья (раз в неделю), проглаживание горячим утюгом постельных принадлежностей и длительное воздействие на них мороза или прямых солнечных лучей — все это способствует уничтожению клещей и нарушает их среду обитания.

Осторожнее с «химией»

Специальные химические средства для борьбы с клещами, обитающими в домашней пыли, — это лишние расходы. Даже мертвые клещи, а тем более продукты их жизнедеятельности, остающиеся в постели, продолжают быть аллергенами. Кроме того, многие современные средства химической борьбы с насекомыми и клещами небезопасны для здоровья человека, особенно для аллергиков.