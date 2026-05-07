Народ пошел на рекорд! 15 тысяч подписей менее чем за сутки

Политика
Дата публикации: 07.05.2026
BB.LV
Латвийцы активно подписываются за проведение референдума по поводу пенсионных накоплений.

Как уже сообщалось, Центризбирком согласился начать сбор подписей за референдум о праве жителей Латвии выбрать еще до выхода на пенсию свои накопления во втором пенсионном уровне. Инициатива сбора подписей принадлежит партии "Латвия на первом месте". Уже в полночь на страничке latvia.lv появилась возможность поставить электронную подпись в поддержку референдума по этому вопросу. Уже к этому моменту собрано более 15 тысяч подписей граждан ЛР - это рекорд по количеству подписей, собранных менее чем за сутки! Если темп не спадет, то собрать минимально необходимые для проведения референдума 154 тысячи подписей будет вполне реально!

Между тем, министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство"), озабоченный начавшейся дискуссией об изъятии накоплений во втором пенсионном уровне, призвал... хотя бы не принимать решений на сей счет до выборов.

"Немного позвольте прикоснуться к использованию второго пенсионного уровня. Начался политический процесс. Я его понимаю. Да, в Литве и Эстонии это уже сделано. В разговоре с министрами финансов Эстонии и Литвы они не считают этот процесс хорошим. Все, что произошло, значит, этих средств ушло больше и на ежедневное потребление, меньше на инвестиции. Но чем это обернулось? В обеих странах выросла инфляция и просто произошло подорожание товаров и услуг. И я считаю, что это может быть тот случай, когда Латвия может отличаться от обоих соседей.

И мы могли бы поступить совершенно иначе. И, поверьте, они оценили бы это как умный поступок.

Так что я поддерживаю хотя бы то, что такие решения о фундаментальных изменениях в пенсионной системе Латвии следовало бы хотя бы принимать после выборов в этот Сейм, не сейчас. Сейчас это делаем не на горячую голову", - заявил сегодня Арвилс Ашераденс с трибуны Сейма.

#выборы #референдум #инвестиции #Латвия #министр финансов #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
