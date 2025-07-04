Внезапная атака: Израиль провел тайную военную операцию под столицей Сирии

Израильские военные провели пятичасовую операцию на территории Сирии, высадившись ранним утром с трех вертолетов в районе населенного пункта Яфур — в десяти километрах от Дамаска. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

«Израильский спецназ осуществил выброску десанта в районе Яфур в пригороде Дамаска, примерно в десяти километрах от столицы», — сказано в сообщении.

По данным Al Mayadeen, целью израильских сил была база, ранее принадлежавшая Республиканской гвардии Сирии.

Ранее стало известно, что Сирия в ходе переговоров о нормализации отношений с Израилем больше не требует вернуть аннексированные им Голанские высоты. Также в Дамаске требуют четкого определения мер безопасности на южной границе страны.