Внезапная атака: Израиль провел тайную военную операцию под столицей Сирии 3 914

Дата публикации: 04.07.2025
BB.LV
Внезапная атака: Израиль провел тайную военную операцию под столицей Сирии
ФОТО: Global Look Press

Al Mayadeen: Израиль провел военную операцию в 10 километрах от Дамаска.

Израильские военные провели пятичасовую операцию на территории Сирии, высадившись ранним утром с трех вертолетов в районе населенного пункта Яфур — в десяти километрах от Дамаска. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

«Израильский спецназ осуществил выброску десанта в районе Яфур в пригороде Дамаска, примерно в десяти километрах от столицы», — сказано в сообщении.

По данным Al Mayadeen, целью израильских сил была база, ранее принадлежавшая Республиканской гвардии Сирии.

Ранее стало известно, что Сирия в ходе переговоров о нормализации отношений с Израилем больше не требует вернуть аннексированные им Голанские высоты. Также в Дамаске требуют четкого определения мер безопасности на южной границе страны.

#израиль
(3)
  • LS
    Luka Senka
    5-го июля

    Как красиво свиней выперли из Сирии. Ничтожество никто не уважает.Скоро и из Армении выгонят.

    1
    0
  • A
    Aleks
    4-го июля

    Когда то Сирия была под контролем России и Израиль не чувствовал себя так вольготно,хотя российский самолёт разведчик сбил и не понес никаких проблем. Теперь,после сдачи Сирии Россией и Путиным,удары самолётами наносились по территории Ирана через территорию Сирии и Ирака.А так бы не было бы никакой возможности.Вернее была ,но тогда народ России бы не понял .Хотя многие до сих пор не понимают,за что гибли русские в Сирии,если ее без проблем отдали Израилю те,у кого в роду,,Иваны да Марьи,,

    2
    4
  • NB
    Nose Bose
    4-го июля

    ну вот и как верить Израилю, если перед этим было заключено соглашение между Сирией и Израилем?

    9
    1
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 17
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
1
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 1 24
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 33
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 35
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 49
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
ЧП и криминал
1
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте? 1 57
Видео