Назван срок отказа ЕС от российского газа

Глава TotalEnergies Пуянне: ЕС не откажется от российского газа до 2028 года.

Страны — члены Европейского союза (ЕС) не смогут отказаться от российского сжиженного природного газа (СПГ) до 2028 года. Такой срок назвал глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне в беседе с BFM Business.

«Сегодня, в 2026 году — нет. В 2028 году — поскольку это план Европы — да (...) Я могу сказать, что мы сможем обеспечить безопасность поставок в Европу без российского СПГ с 2028 года», — подчеркнул Пуянне.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС продолжит обсуждение возможного запрета на импорт нефти и газа из России на уровне министров иностранных дел. Также он отметил, что коммунальные расходы для жителей Венгрии и Словакии в таком случае могут вырасти в два-три раза.