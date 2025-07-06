Baltijas balss logotype

Новые удары вглубь России анонсировал Зеленский 1 724

Дата публикации: 06.07.2025
Новые удары вглубь России анонсировал Зеленский
ФОТО: Global Look Press

Зеленский пообещал наносить новые удары вглубь регионов России.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые удары вглубь регионов России. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети Х.

Публикацию политик сопроводил кадрами ударов по различным объектам на территории России.

Он заявил, что Украина «расширяет производство вооружений» дальнего радиуса действия совместно со странами Запада, чтобы «снизить аппетиты» Москвы. Зеленский также назвал «создание средств для защиты жизни» приоритетами Киева.

Он также поблагодарил страны, которые оказывают поддержку «военно-промышленному комплексу Украины».

#война в украине
  • LS
    Luka Senka
    6-го июля

    Хорошая новость.Надо помощь оказать Украине.Красавцы.

    2
    25

