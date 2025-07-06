Новые удары вглубь России анонсировал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые удары вглубь регионов России. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети Х.

Публикацию политик сопроводил кадрами ударов по различным объектам на территории России.

Он заявил, что Украина «расширяет производство вооружений» дальнего радиуса действия совместно со странами Запада, чтобы «снизить аппетиты» Москвы. Зеленский также назвал «создание средств для защиты жизни» приоритетами Киева.

Он также поблагодарил страны, которые оказывают поддержку «военно-промышленному комплексу Украины».