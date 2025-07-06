Baltijas balss logotype

По дружбе? Рютте: Китай может попросить Россию напасть на НАТО 2 597

Дата публикации: 06.07.2025
Deutsche Welle
По дружбе? Рютте: Китай может попросить Россию напасть на НАТО
ФОТО: dreamstime

По мнению генсека НАТО, Пекин может попросить РФ атаковать территорию НАТО, если решится напасть на Тайвань. Это будет сделано, чтобы отвлечь европейцев от ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе, пояснил Рютте.

Глава НАТО Марк Рютте не исключил, что Россия может напасть на территорию альянса по просьбе Китая. "Если Китай решится применить силу в отношении Тайваня, то лидер КНР Си Цзиньпин может попросить президента России Владимира Путина отвлечь европейцев от ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе, напав на территорию НАТО", - пояснил он в интервью газете The New York Times, обнародованном в субботу, 5 июля.

По словам Рютте, вероятность такого сценария нарастает. В этой связи он указал, что для сдерживания Пекина и Москвы необходимы два основных шага. Один из них связан с коллективным усилением западного альянса, "чтобы русские никогда не напали". Второй обязательной мерой Рютте назвал совместную работу с Индо-Тихоокеанским регионом в сфере оборонной промышленности и инноваций. Такое сотрудничество активно продвигает администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом, отметил Рютте.

"Перед нами огромный геополитический вызов. И это прежде всего Россия, которая восстанавливается со скоростью, не имеющей себе равных в недавней истории. Сейчас они производят в три раза больше боеприпасов за три месяца, чем все члены НАТО за год", - утверждал генсек альянса.

Притязания Пекина на Тайвань

Пекин считает Тайвань своей мятежной провинцией, заявляя, что при необходимости готов применить силу для восстановления контроля над островом. Большинство тайваньцев поддерживают де-факто независимость Тайваня и его демократический статус.

В любой потенциальный военный конфликт вокруг острова могут быть вовлечены США, которые являются участником сразу нескольких региональных коалиций и, согласно принятым в Соединенных Штатах законам, рассматривают любые угрозы Тайваню как проблему "исключительной серьезности".

Китай декларирует нейтральную позицию в войне России против Украины и призывает к миру. Одновременно КНР продолжает активные контакты с Москвой. Лидеры двух стран Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались много раз и подписали соглашение о стратегическом партнерстве без ограничений в феврале 2022 года - менее чем за три недели до того, как Россия начала войну против Украины. Китай является крупнейшим торговым партнером России, помогая ей преодолевать последствия западных экономических санкций.

#нато #китай #россия
(2)
  • Е
    Ехидный
    7-го июля

    интересно что он курит такое забористое ???

    7
    0
  • AE
    Al Ekses
    6-го июля

    Такое ощущение, что есть ткнуть в любого западного политика при власти, то попадёшь в дегенерата.

    24
    3

Видео