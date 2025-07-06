По дружбе? Рютте: Китай может попросить Россию напасть на НАТО

По мнению генсека НАТО, Пекин может попросить РФ атаковать территорию НАТО, если решится напасть на Тайвань. Это будет сделано, чтобы отвлечь европейцев от ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе, пояснил Рютте.

Глава НАТО Марк Рютте не исключил, что Россия может напасть на территорию альянса по просьбе Китая. "Если Китай решится применить силу в отношении Тайваня, то лидер КНР Си Цзиньпин может попросить президента России Владимира Путина отвлечь европейцев от ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе, напав на территорию НАТО", - пояснил он в интервью газете The New York Times, обнародованном в субботу, 5 июля.

По словам Рютте, вероятность такого сценария нарастает. В этой связи он указал, что для сдерживания Пекина и Москвы необходимы два основных шага. Один из них связан с коллективным усилением западного альянса, "чтобы русские никогда не напали". Второй обязательной мерой Рютте назвал совместную работу с Индо-Тихоокеанским регионом в сфере оборонной промышленности и инноваций. Такое сотрудничество активно продвигает администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом, отметил Рютте.

"Перед нами огромный геополитический вызов. И это прежде всего Россия, которая восстанавливается со скоростью, не имеющей себе равных в недавней истории. Сейчас они производят в три раза больше боеприпасов за три месяца, чем все члены НАТО за год", - утверждал генсек альянса.

Притязания Пекина на Тайвань

Пекин считает Тайвань своей мятежной провинцией, заявляя, что при необходимости готов применить силу для восстановления контроля над островом. Большинство тайваньцев поддерживают де-факто независимость Тайваня и его демократический статус.

В любой потенциальный военный конфликт вокруг острова могут быть вовлечены США, которые являются участником сразу нескольких региональных коалиций и, согласно принятым в Соединенных Штатах законам, рассматривают любые угрозы Тайваню как проблему "исключительной серьезности".

Китай декларирует нейтральную позицию в войне России против Украины и призывает к миру. Одновременно КНР продолжает активные контакты с Москвой. Лидеры двух стран Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались много раз и подписали соглашение о стратегическом партнерстве без ограничений в феврале 2022 года - менее чем за три недели до того, как Россия начала войну против Украины. Китай является крупнейшим торговым партнером России, помогая ей преодолевать последствия западных экономических санкций.