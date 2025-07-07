Baltijas balss logotype

Азербайджан сделал резкое заявление о «дружбе» с Россией 2 1324

Дата публикации: 07.07.2025
Азербайджан сделал резкое заявление о «дружбе» с Россией
ФОТО: Global Look Press

Минкульт Азербайджана назвал фейком документ о сотрудничестве с Россией.

Министерство культуры Азербайджана опровергло появившийся в социальных сетях документ о сотрудничестве с Россией в области культуры. Заявление ведомства публикует местное издание Minval.

«Этот поддельный документ не имеет никакого отношения к министерству культуры. Министерство не готовило и не распространяло подобный документ», — говорится в заявлении.

Накануне в сети был опубликован текст инициативы, якобы выдвинутой Минкультом Азербайджана. Согласно документу, Баку предлагал сделать шаги по продвижению сотрудничества с Россией в культурной сфере.

  • LS
    Luka Senka
    8-го июля

    С россией дружат только моральные уроды.

    1
    3
  • Ч
    Чангл
    7-го июля

    Да ничего не нужно. Если Азербайджан вытеснить. Они потеряют миллиарды в в России. Россия потеряет миллионы. Олигархи их науши поставят. Дерипаска и Абрамович потирают руки

    23
    3

