Азербайджан сделал резкое заявление о «дружбе» с Россией

Минкульт Азербайджана назвал фейком документ о сотрудничестве с Россией.

Министерство культуры Азербайджана опровергло появившийся в социальных сетях документ о сотрудничестве с Россией в области культуры. Заявление ведомства публикует местное издание Minval.

«Этот поддельный документ не имеет никакого отношения к министерству культуры. Министерство не готовило и не распространяло подобный документ», — говорится в заявлении.

Накануне в сети был опубликован текст инициативы, якобы выдвинутой Минкультом Азербайджана. Согласно документу, Баку предлагал сделать шаги по продвижению сотрудничества с Россией в культурной сфере.