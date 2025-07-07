Baltijas balss logotype

Уволенный Путиным глава Минтранса РФ найден мертвым (ДОПОЛНЕНО) 1 580

В мире
Дата публикации: 07.07.2025
BB.LV
Уволенный Путиным глава Минтранса РФ найден мертвым (ДОПОЛНЕНО)
ФОТО: Youtube

Роман Старовойт, уволенный с поста главы Минтранса РФ, покончил с собой, пишет близкие к российским силовикам телеграм-каналы «112», Shot и Mash, цитирует "Медуза".

Бывший министр транспорта РФ Роман Старовойт покончил с собой, сообщают близкие к силовикам телеграм-каналы «112», Shot и Mash.

Shot пишет, что рядом с телом Старовойта найдено огнестрельное оружие. Утверждается, что тело Старовойта нашли в подмосковном Одинцово.

По информации «112», на Старовойта дал показания бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, арестованный по уголовному делу о хищении из бюджета как минимум одного миллиарда рублей при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной.

Утром 7 июля президент РФ Владимир Путин уволил Романа Старовойта с должности министра транспорта страны.

Роман Старовойт занимал пост главы Минтранса РФ с мая 2024 года. До этого с октября 2018 года он возглавлял Курскую область. На должности главы региона его сменил Алексей Смирнов.

ДОПОЛНЕНО: источник, близкий к следственным органам, сообщил Forbes, что Старовойт погиб более суток назад, предположительно в ночь с субботы на воскресенье. О том же сообщает и Baza.

То есть, по этой версии, Путин сегодня уволил уже мертвого министра транспорта.

#россия
Оставить комментарий

(1)
  • LS
    Luka Senka
    7-го июля

    Одной тварью меньше. Мир стал чище

    4
    14

