Китайский государственный аналитический центр «Синьхуа» опубликовал доклад о развитии и последствиях «ментальной колонизации» мира Соединенными Штатами.

Полное название доклада — «Идейная колонизация: методы, истоки и международная опасность когнитивной войны США». В нем анализируются исторические причины, опасности такого воздействия и комплексная система его реализации на практике.

В документе содержится призыв ко всем странам, прежде всего к государствам глобального Юга, «сбросить идеологические оковы, вновь обрести культурную уверенность и создавать яркую мозаику цивилизационного разнообразия».

«Ментальная колонизация» — это контроль над мышлением, основанный на неравенстве и осуществляемый для его закрепления, поясняют авторы доклада. Этот контроль характеризуется такими чертами, как принудительная перестройка, злонамеренное манипулирование, скрытое проникновение и долгосрочное разложение, пишут они.

Доминирование США на мировой политической, экономической и военной аренах служит «твердой предпосылкой» для идеологической колонизации, также говорится в докладе. Благоприятные же условия в сферах языка и культуры, дискурса и нарративов, СМИ и академических исследований составляют ее «мягкий фундамент».

Деятельность США по ментальной колонизации, согласно докладу, имеет глубокую практическую базу и четкую стратегическую конфигурацию. Благодаря этим факторам постепенно была сформирована комплексная система поддержки из стратегической, организационной, ценностной коммуникационной, контентной и технологической составляющих.

Авторы доклада предупреждают, что по мере развития и совершенствования новых технологий, таких как искусственный интеллект, попытки США по колонизации мышления становятся все более скрытными и имеют более широкий радиус действия, а потому требуют повышенного внимания и бдительности «со стороны всех миролюбивых людей».

В докладе с политической, экономической и культурной точек зрения раскрывается «серьезный вред», который такая ментальная колонизация несет миру и развитию на планете.

Авторы доклада призывают страны мира разрушить «суеверие навязанных ценностей», освободиться от идеологической зависимости и встать на путь независимого и самостоятельного цивилизационного развития.

«Столкновение цивилизаций должно смениться их интеграцией, лед противостояния должен быть растоплен обменами и взаимопониманием», — подчеркивается в докладе.

Столкновение цивилизаций — концепция американского социолога и политолога Сэмюэла Хантингтона, представленная в одноименной статье, опубликованной в 1993 году в журнале Foreign Affairs, а также книге 1996 года. Концепция касается этнокультурного разделения цивилизаций, которых Хантингтон насчитывал девять (западная, латиноамериканская, православная, африканская (как возможная), индуистская, исламская, буддистская, китайская и японская). Политолог также утверждал, что войны будущего будут вестись не между странами, а между культурами.

Элиты Запада любыми средствами пытаются сохранить свое политическое, экономическое, военное и идеологическое доминирование, в результате чего в мире растет конфликтный потенциал, говорил президент России Владимир Путин. Глава МИДа Сергей Лавров при прежней администрации США заявлял, что те взяли курс на подавление любой самостоятельности.

Экс-президент США Джо Байден высказывал мнение, что Россия и Китай «ставят на автократию», а поэтому «демократия должна встать и показать, что у нас получается». Кроме того, он отмечал, что Соединенные Штаты должны быть лидером свободного мира, потому что больше никто в мире не может играть такую роль. По словам бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена, мир не может организовать сам себя, руководство США в нем позволяет отразить ценности Вашингтона.