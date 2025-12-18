Крупный пожар произошёл в районе Дарзини, недалеко от Румбулы. Одна семья осталась без дома, так как их жильё полностью уничтожено огнём. Пожар начался около 4:00 утра и разбудил многих жителей поблизости, которым также пришлось беспокоиться за своё имущество, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

На узких улицах Дарзини возле частного дома собрались машины оперативных служб. Беспокойную ночь пережили как владельцы дома, так и другие местные жители. Degpunktā встретила женщину, которая около четырёх утра получила встревоженный звонок от соседки — её дом оказался в огне.

Когда она проснулась, пламя уже было сильным. Она сразу перезвонила соседке, с которой, к счастью, всё было в порядке — та успела выбраться из дома. В здании проживала семья.

Соседнему дому также был причинён небольшой ущерб — лопнули окна, расплавилась отделка. Однако даже среди ночи окружающие не остались равнодушными.

Соседка также предположила, что могло вызвать возгорание: "Я уже давно хотела сказать, что у них там в конце постоянно по ночам горела лампа…"

Площадь пострадавшего дома составляла около 360 квадратных метров, и спасатели боролись с огнём более шести часов. Им пришлось вскрывать кровельные конструкции и тушить пламя внутри помещения. Но уже по прибытии на место происшествия возникли сложности — ближайший источник воды находился в километре оттуда.

Дом выгорел полностью, и, по крайней мере в ближайшее время, его владельцы не смогут вернуться к жизни в этом здании.

ТВ3