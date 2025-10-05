Baltijas balss logotype
Новый вирус свирепствует в Китае. Дойдет ли до Европы? 0 675

В мире
Дата публикации: 05.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Новый вирус свирепствует в Китае. Дойдет ли до Европы?
ФОТО: Global Look Press

На юге Китая за неделю выявили более 3 тысяч новых случаев лихорадки чикунгунья.

В Китае зафиксировали три тысячи новых случаев заражения вирусом чикунгунья в южной провинции Гуандун.

Инфицированные выявлены в период с 28 сентября по 4 октября. Большинство случаев зафиксировано в городе Цзянмэнь. Там введен третий уровень реагирования в области здравоохранения.

Лихорадка чикунгунья передается людям через укусы инфицированных комаров, человек от человека заразиться не может. Симптомы: резкое повышение температуры до 40 градусов, головные боли, сильные боли в суставах и мышцах, тошнота, слабость и сыпь.

Ранее сообщалось, что самая сильная за последние 20 лет вспышка лихорадки чикунгунья зафиксирована на Шри-Ланке. В России болезнь выявили у двух туристов, вернувшихся с отдыха.

Читайте нас также:
#вирусы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

