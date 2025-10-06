Baltijas balss logotype
Неожиданно: ковид и страны Балтии названы в числе причин войны в Украине 5 968

В мире
Дата публикации: 06.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Неожиданно: ковид и страны Балтии названы в числе причин войны в Украине

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает, что пандемия COVID-19 повлияла на решение Владимира Путина вторгнуться в Украину.

Об этом она сказала в интервью венгерскому проекту Partizan, вышедшем на венгерском языке, выдержки из него в понедельник приводит издание Bild.

По ее мнению, отсутствие прямых переговоров с Владимиром Путиным во времена пандемии усложнило достижение компромиссов по Украине.

Меркель сказала, что не могла лично встречаться с Путиным, потому что он боялся пандемии коронавируса, а видеоконференций было недостаточно.

"Если вы не можете встретиться, если вы не можете обсудить свои разногласия с глазу на глаз, вы не найдете новых компромиссов", – сказала она.

Поэтому, по словам Меркель, "коронавирус – главная причина", почему Россия так политически радикализировалась и в конце концов напала на Украину.

Как сообщал bb.lv, Меркель также намекнула, что страны Балтии тоже несут ответственность за агрессию Путина.

#меркель #война в украине
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
16
2
1
1
0
0

Оставить комментарий

(5)
  • 6-го октября

    4 года прошло и все забыли почему это началось? хватит уже лукавить

    1
    0
  • С
    Сарказм
    6-го октября

    Комсомолка жжет, какие переговоры, какой ковид? Причина войны тольо одна: рваншистские устремления Путина, попытка переиграть исход холодной войны и возвращение РФ имперского статуса, что было совершенно невозможным без новой большой войны. Фрау Меркель, вам ли не знать, что с фашистскими режимами не может быть переговоров, они признают только безоговорочные капитуляции, все остальное - только тактические хитрости и попытки изолировать намеченную жертву и лишить ее поддержки. Попытки же кем-то пожертвовать в надежде утолить аппетит агрессора мало того, что глубоко аморальны, так и приводят к прямо обратному результату: сожрав жертву агрессор возвращается еще сильнее и с еще более наглыми требованиями. Так какой смысл сейчас на пенсии позориться и заниматься самооправданием, если ключевые параметры проводившейся вами политики стали очевидным и гигантским провалом (что на внешнем контуре, что во внутреннем), создавшим огромные и труднорешаемые проблемы и для страны и для Европы в целом. Неужто друх Владимир до сих пор денюшкой не обижает? Хотя вряд ли, свое презрительное отношение к ней он показал не раз (достаточно вспомнить эпизод с собакой), а содержать никчемных пенсиков в нынешнее непростое время дураков нет.

    3
    15
  • A
    Aleks
    6-го октября

    Не Ковид,не страны Балтии тут не причем. Бабки,бабулечки- тут в приоритете. И не зря Украина была выпущена из под влияния и организован Майдан,который можно было подавить,но Россия на это отреагировала только вывозом Януковича и не собираясь ругаться с Израилем,США и Великобританией. Так что Меркель лукавит .Ковид не Ковид,а война все равно бы была ...

    16
    1
  • П
    Процион
    6-го октября

    Нет. Бабуля Анжела ошибается. Всё спровоировала мощная вспышка эл.-магнитного излучения в созвездии Альдебарана в 1321 году до нашеё эры

    8
    2
  • П
    Процион
    6-го октября

    Нет. Бабуля Анжела ошибается. Всё спровоировала мощная вспышка эл.-магнитного излучения в созвездии Альдебарана в 1321 году до нашеё эры

    3
    3
Читать все комментарии

