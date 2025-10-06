Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает, что пандемия COVID-19 повлияла на решение Владимира Путина вторгнуться в Украину.

Об этом она сказала в интервью венгерскому проекту Partizan, вышедшем на венгерском языке, выдержки из него в понедельник приводит издание Bild.

По ее мнению, отсутствие прямых переговоров с Владимиром Путиным во времена пандемии усложнило достижение компромиссов по Украине.

Меркель сказала, что не могла лично встречаться с Путиным, потому что он боялся пандемии коронавируса, а видеоконференций было недостаточно.

"Если вы не можете встретиться, если вы не можете обсудить свои разногласия с глазу на глаз, вы не найдете новых компромиссов", – сказала она.

Поэтому, по словам Меркель, "коронавирус – главная причина", почему Россия так политически радикализировалась и в конце концов напала на Украину.

