Польша и страны Балтии в 2021 году не поддержали прямые переговоры с Россией, заявила в интервью венгерскому изданию «Partizan» бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

Основанием для этого послужили опасения, что страны-члены Европейского союза (ЕС) не смогут выработать единую позицию по отношению к России.

Неспособность вести прямые переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным повлияла на дальнейший ход событий, утверждает Меркель.

«Сейчас времена изменились, и мы должны подумать, какую позицию лучше всего занять, чтобы достичь мира», — добавила бывшая канцлер. Она признала, что это будет возможно, если Европа станет «реальным сдерживающим фактором и поддержит Украину».

В интервью Меркель также заявила, что не считает премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «троянским конем» России в Европе. Однако она не поддерживает отказ Венгрии прекратить импорт российских энергоресурсов.