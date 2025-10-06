Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

А все могло пойти иначе: страны Балтии блокировали прямые переговоры с РФ - Меркель 4 238

В мире
Дата публикации: 06.10.2025
Meduza.io
Изображение к статье: А все могло пойти иначе: страны Балтии блокировали прямые переговоры с РФ - Меркель
ФОТО: Youtube

Польша и страны Балтии в 2021 году не поддержали прямые переговоры с Россией, заявила в интервью венгерскому изданию «Partizan» бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

Основанием для этого послужили опасения, что страны-члены Европейского союза (ЕС) не смогут выработать единую позицию по отношению к России.

Неспособность вести прямые переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным повлияла на дальнейший ход событий, утверждает Меркель.

«Сейчас времена изменились, и мы должны подумать, какую позицию лучше всего занять, чтобы достичь мира», — добавила бывшая канцлер. Она признала, что это будет возможно, если Европа станет «реальным сдерживающим фактором и поддержит Украину».

В интервью Меркель также заявила, что не считает премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «троянским конем» России в Европе. Однако она не поддерживает отказ Венгрии прекратить импорт российских энергоресурсов.

Читайте нас также:
#меркель #мирные переговоры
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
3
1
6
0
2

Оставить комментарий

(4)
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    6-го октября

    никогда не поздно начать говорить

    40
    5
  • AE
    Al Ekses
    6-го октября

    “переговоры с российским диктатором” - это пять. Чтобы мы делали, если б не могли вставлять словечки, формирующие общественное мнение.

    51
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    Al Ekses
    6-го октября

    Ничего, после смены власти в Латвии на более вменяемую эти бывшие "борцы за права русских" начнут рассказывать, что таким образом они "спасались от репрессий правящего националистического рЫжЫма". Не зря же журналистика и проституция соревнуются между собой в древности профессии...

    19
    7
  • Мп
    Мимо проходил
    Al Ekses
    6-го октября

    Шесть минусов - это вся редакция ВВ? :)

    8
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
Изображение к статье: Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять
Изображение к статье: Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять
Глава дипломатии Турции о переговорах Москвы и Киева: «Ещё несколько месяцев»
Изображение к статье: Стамбул уже неоднократно становился площадкой миротворчества. Иконка видео
Израиль поместили между молотом и наковальней
Изображение к статье: Израиль поместили между молотом и наковальней
Изображение к статье: Внезапно: Литва решила снизить уровень охраны Тихановской
Внезапно: Литва решила снизить уровень охраны Тихановской 1 75
Изображение к статье: Российским дипломатам в Европе «урежут свободу»
Российским дипломатам в Европе «урежут свободу» 50
Изображение к статье: Беспилотники впервые атаковали Тюменскую область РФ
Беспилотники впервые атаковали Тюменскую область РФ 85
Изображение к статье: Высказывания Меркель вызвали резкую критику со стороны Польши и стран Балтии
Высказывания Меркель вызвали резкую критику со стороны Польши и стран Балтии 1 176

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
В мире
Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции 7
Изображение к статье: Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить
Наша Латвия
Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить 9
Изображение к статье: Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Политика
Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера 9
Изображение к статье: Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять
В мире
Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять 88
Изображение к статье: Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму
Люблю!
Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму 16
Изображение к статье: Стамбул уже неоднократно становился площадкой миротворчества. Иконка видео
В мире
Глава дипломатии Турции о переговорах Москвы и Киева: «Ещё несколько месяцев» 17
Изображение к статье: Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
В мире
Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции 7
Изображение к статье: Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить
Наша Латвия
Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить 9
Изображение к статье: Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Политика
Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера 9

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео