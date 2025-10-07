Baltijas balss logotype
Внезапно: Литва решила снизить уровень охраны Тихановской 6 637

В мире
Дата публикации: 07.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Внезапно: Литва решила снизить уровень охраны Тихановской
ФОТО: Global Look Press

LRT: Власти Литвы снизили уровень охраны Тихановской.

Власти Литвы снизили уровень охраны экс-кандидата в президенты Белоруссии, оппозиционного политика Светланы Тихановской. Об этом сообщает LRT со ссылкой на слова главы МИД республики Кястутиса Будриса.

Отмечается, что ранее за охрану Тихановской отвечала Служба охраны руководства страны. Теперь же эта обязанность перейдет к Бюро криминальной полиции, которое будет обеспечивать ей защиту не как государственному деятелю, а как лицу, которому может угрожать опасность. В частности, это ведомство занимается охраной свидетелей и потерпевших.

«Основываясь на решениях, оценке ситуации безопасности и анализе рисков, Служба охраны руководства приняла решение снизить уровень применяемой защиты. Об этом решении были проинформированы и Светлана Тихановская, и ее офис, я сам также с ней об этом говорил», — рассказал министр.

При этом источники портала отмечают, что охрана Тихановской обходилась Литве в 1 миллион евро ежегодно. В эту сумму входили круглосуточная охрана в Литве и за рубежом, автомобили для сопровождения, содержание места проживания, а также пользование VIP-терминалами в аэропортах. При этом Тихановская сможет и дальше пользоваться VIP-терминалами, поскольку это право связано с ее статусом гостя.

Ранее в Литве состоялись акции протеста против аккредитации офиса белорусского оппозиционного политика Светланы Тихановской. Организаторы акции сообщили, что их целью является отмена дипломатического статуса, присвоенного Тихановской и ее офису.

#тихановская
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(6)
  • АП
    Александр Петрушка
    7-го октября

    Вообще не понимаю, с какого х...а её надо охранять? Она кто Вообще? И при чём здесь литовские налогоплательщики? Правители хотят её охранять, пусть скидывают со своих зарплат и не трогают НАРОДНЫЕ деньги!

    56
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    7-го октября

    До практичных литовцев наконец дошло, что охрана белорусской Котлетницы - пустая тратат ленег.

    64
    3
  • JJ
    Jan Jans
    7-го октября

    муж (юридический) вернулся с кичи, тётенька снова встала у плиты, жарит котлеты. зачем ей такая охрана?

    38
    3
  • Ш
    Шурик
    7-го октября

    Так они сейчас с мужем по США несколько недель мотались , набирая по пару десятку человек на "встречи" ... Тут уж никакого бюджета Литвы не хватит на эти "экскурсии" по всему миру ?!

    77
    2
  • lo gos
    lo gos
    7-го октября

    Какие литовцы нехорошие, обидели пухляку

    59
    3
  • A
    Aleks
    7-го октября

    Тихановскую Литве передал КГБ Беларуси,поэтому какие угрозы,какие нападения?!Кому нужна вообще эта гражданка Израиля ?!

    78
    6
Читать все комментарии

Видео