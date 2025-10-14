Baltijas balss logotype
В ЕС передумали по поводу «стены дронов» на востоке Европы

В мире
Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В ЕС передумали по поводу «стены дронов» на востоке Европы
ФОТО: Unsplash

Reuters: Еврокомиссия захотела распространить «стену дронов» на весь континент.

Европейская комиссия (ЕК) пересмотрела первоначальные планы по созданию «стены дронов» на востоке Европы и захотела распространить эту инициативу на весь континент. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейские источники.

«ЕК расширила свое предложение о "стене дронов" на восточном фланге Европы, предложив "Европейскую инициативу по защите от дронов", которая помогла бы защитить весь континент», — сказано в публикации.

Сообщается, что пересмотренный план войдет в «дорожную карту» в сфере обороны, которую ЕК намерена представить в четверг, 16 октября.

#европа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV


