Государству не следует устанавливать потолок цен на топливо, вместо этого необходимо подумать о корректировке акцизного налога, заявили агентству ЛЕТА экономисты банков.

Главный экономист банка "Citadele" Карлис Пургайлис сообщил агентству ЛЕТА, что потолок цен на топливо может временно снизить давление, однако для Латвии гораздо более эффективным путем было бы гибкое изменение акцизного налога.

Он пояснил, что любое вмешательство государства в факторы свободного рынка, включая регулирование цен, как правило, создает больше рисков и долгосрочных негативных эффектов, чем краткосрочных выгод, поэтому такие действия в долгосрочной перспективе не являются эффективными.

"Торговцы топливом не могут становиться компенсаторами роста цен", - сказал Пургайлис, добавив, что из общей розничной цены топлива 25% для дизельного топлива и 32% для бензина составляет акцизный налог. Также существенную роль играет налог на добавленную стоимость, который составляет 17% от общей розничной цены. Оба этих компонента находятся под прямым контролем государства, и в них можно вносить краткосрочные изменения, чтобы частично компенсировать резкий рост цен на топливо.

Главный экономист "Luminor Bank" Петерис Страутиньш также сообщил агентству ЛЕТА, что государству не следует устанавливать потолок цен на топливо по нескольким взаимодополняющим причинам.

Он пояснил, что государству не следует создавать впечатление, будто оно при любых обстоятельствах сможет защитить общество от всех неприятных событий или неожиданностей.

"Соревнования по разбрасыванию денег во время пандемии должны остаться исключением. Сейчас необходимо справляться с последствиями роста государственного долга периода пандемии", - заявил Страутиньш.

Экономист отметил, что кратковременный рост цен на топливо является "очень хорошей прививкой от инерции мышления". Сейчас существует большое беспокойство о том, не зарабатывают ли торговцы топливом лишние центы на хаосе, вызванном колебаниями цен на сырье, однако у самих потребителей есть возможность в несколько раз снизить расходы на энергию для транспорта, внедряя в своей жизни новейшие транспортные технологии.

Страутиньш отметил, что цены на топливо выросли по сравнению с уровнем начала этого года, который был самым низким за несколько лет. Однако цены на топливо по отношению к доходам по-прежнему находятся на одном из исторически самых низких уровней.

"Когда в 2022 году цены на топливо превышали два евро за литр, доходы в Латвии были примерно на уровне двух третей от уровня 2026 года. Когда в 2012–2013 годах цены на топливо составляли примерно один лат или 1,4 евро, доходы были значительно меньше половины нынешнего уровня", - указал Страутиньш.

Как уже сообщалось, в крупнейших сетях автозаправочных станций Латвии, по данным, собранным агентством ЛЕТА, средняя цена дизельного топлива после обострения конфликта на Ближнем Востоке увеличилась примерно на 20%, тогда как цена бензина марки 95 выросла на 5–7%.

При сохранении нынешней геополитической ситуации в компаниях в ближайшие недели прогнозируют дальнейший рост цен на топливо.

LETA также сообщало, что из-за войны между США и Ираном выросли цены на нефть.

Иностранные экономисты предупреждают, что потребители и предприятия в мире в течение нескольких недель или даже месяцев могут сталкиваться с ростом цен на топливо, даже если эта война быстро завершится, поскольку поставщикам нефти будет сложно быстро полностью восстановить работу из-за поврежденных заводов и логистических сетей, а также повышенных рисков при транспортировке товаров.