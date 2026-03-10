В Саркандаугаве в субботу вечером во время драки одному мужчине порезали лицо. Все участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения и были готовы драться до последнего.

Крики о помощи и ругань в субботу вечером можно было услышать на улице Лапсту рядом с местным магазином, сообщает передача Degpunktā (ТВ3). Местные жители говорят, что драки или громкие ссоры в районе не редкость. На этот раз мужчины подрались из-за женщины.

"Он сидел, вытянув ноги… Пристал к какой-то девушке. Наверное, она позвонила своему парню, тот вышел и сказал: почему ты пристаёшь к моей девушке? Он ответил: ни к кому не пристаю. И всё. Я ушла. Но вскоре увидела, что там уже полицейские огни. Он выглядел таким страшным мужиком — тот, который там сидел", — рассказывает местная жительница.

На видео очевидца невозможно понять, кто именно из противников пострадал — тот, кто защищал свою девушку, или тот, кто сделал замечание незнакомой женщине. Однако ясно слышно, что ни один из участников драки, как и женщина, из-за которой произошёл конфликт, не были трезвы.

"Пожалуйста, не режь его… А, он меня кусает! Не надо его бить", — слышны крики женщины. "Алёна, не лезь под нож, не лезь под нож. С этим [цензура] покончено", — слышен мужской голос.

"По имеющейся информации, возле магазина между женщиной и мужчиной возник конфликт, позже к нему присоединились ещё двое мужчин. Во время конфликта один из мужчин достал канцелярский нож и причинил другому мужчине телесные повреждения. Сотрудники батальона специального назначения Государственной полиции задержали нападавшего. В связи с произошедшим начат уголовный процесс по части второй статьи 130 Уголовного закона — за умышленное причинение лёгких телесных повреждений", — сообщила представитель Государственной полиции Гита Гжибовска.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что у мужчины на щеке глубокая рана. Полиция также отмечает, что все участники происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения.

"Честно говоря, все проблемы идут от этого магазина. (Degpunktā: Это место, где они собираются?) Да, этот магазин нужно убрать, потому что постоянно возникают проблемы. Даже на парковке — приходят разные люди и просят деньги. Сколько раз подходили и говорили: дай евро или что-нибудь!" — рассказывает охранник парковки.

"Такой здесь контингент. Этот магазин ужасный. Они там стоят и пьют. Полиция приезжает, уезжает — и всё. Вроде полиция рядом, но здесь невозможно жить. Надо уезжать", — с грустью говорит местная жительница.

Продавщица этого магазина в разговоре с Degpunktā отмечает, что к ним заходят люди как в состоянии алкогольного, так и наркотического опьянения, однако в целом ситуация, по её словам, не настолько плохая. У каждого свои критерии.