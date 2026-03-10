В программу Bez Tabu (TV3) обратился житель, который указал, что дорогая котельная в этом году так и не выполняла свои функции. Это заставляет задаваться вопросом о том, насколько целесообразно были потрачены более 2,5 миллиона евро.

Котельная находится в небольшом населённом пункте в Ропажском крае — Упеслеяс. Даже в день, когда у котельной побывала съёмочная группа Bez Tabu (TV3), труба новой котельной не дымила. Случайно встреченные прохожие также отмечают, что в этот отопительный сезон чаще видели работающую трубу старой котельной.

Оказалось, что недавно построенный отопительный котёл уже вторую зиму так и не отапливал квартиры жителей.

"В этом отопительном сезоне мы запустили щеповой котёл мощностью 2 мегаватта, но система безопасности не сработала. Загорелись дымовые газы, в результате чего деформировался фильтр дымовых газов. В момент запуска котла присутствовал и строитель, который также зафиксировал этот факт. Нужно понять причину, почему это произошло. Привлечены эксперты, из Австрии приехали представители производителя, чтобы разобраться, почему это случилось. Сейчас заменить фильтр или провести ремонт невозможно, потому что это нарушило бы процесс производства тепла", - пояснил член правления “Garkalnes komunālserviss” Артис Лиелъюрис.

Уже более четырёх месяцев проблема не устранена, поскольку невозможно одновременно использовать старый газовый котёл и новый, чтобы проводить необходимые испытания.

На строительство котельной было получено финансирование Европейского союза. Цель проекта заключалась в сокращении использования ископаемого топлива, однако в этот отопительный сезон этого добиться не удалось. О проблемах с котельной финансирующая сторона узнала от Bez Tabu, а также из отчётов Ропажского края и теперь будет оценивать дальнейшие действия.

"Можно сказать, что с ноября до сегодняшнего дня показатель по снижению загрязнения, скорее всего, не будет выполнен в полном объёме. Если смотреть отчёт за 2025 год, который скоро должен быть представлен, то котельная с 1 января до ноября работала, и какой-то объём будет засчитан как достигнутый. Мы будем оценивать, насколько существенным будет это отклонение и последуют ли финансовые корректировки. Если смотреть шире, то сейчас у них и так сложная финансовая ситуация, потому что котельную нужно восстанавливать. И если мы со своей стороны ещё применим финансовые корректировки или потребуем вернуть средства, потому что какие-то показатели не достигнуты, это будет вопросом для оценки", - указал директор департамента Центрального агентства финансов и договоров Эдгар Калбергс.

На установленное оборудование всё ещё действует гарантия, однако пока неизвестно, подпадут ли возникшие дефекты под гарантийный ремонт.