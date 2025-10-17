Президент Литвы Гитанас Науседа допустил отъезд лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской из страны. Это произошло на фоне решения литовских властей снизить уровень охраны Тихановской.

По его словам, в отношении Тихановской ничего не меняется после принятия этого решения. «Задача [же] госпожи Тихановской и ее команды — оценить, хотят ли они остаться в Литве или выбрать другое место», — заявил Науседа.

Литовский лидер также сообщил, что Тихановская была и остается гостем Литвы и Вильнюс предоставляет убежище тем, кого «преследуют как оппозиционеров».

