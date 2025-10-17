Президент Литвы Науседа допустил отъезд Тихановской из страны.
Президент Литвы Гитанас Науседа допустил отъезд лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской из страны. Это произошло на фоне решения литовских властей снизить уровень охраны Тихановской.
По его словам, в отношении Тихановской ничего не меняется после принятия этого решения. «Задача [же] госпожи Тихановской и ее команды — оценить, хотят ли они остаться в Литве или выбрать другое место», — заявил Науседа.
Литовский лидер также сообщил, что Тихановская была и остается гостем Литвы и Вильнюс предоставляет убежище тем, кого «преследуют как оппозиционеров».
