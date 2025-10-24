Премьер Баварии считает, что молодым мужчинам из Украины стоит остаться дома и защищать родину, а не приезжать в ФРГ. Маркус Зёдер призвал убедить Киев изменить правила выезда или принять меры на уровне ЕС.

Премьер-министр Баварии и лидер входящего в правящую в Германии коалицию Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер (Markus Söder) призвал ограничить въезд молодых украинских мужчин в ФРГ. "Никому не поможет, если еще больше молодых людей из Украины приедут в Германию вместо того, чтобы защищать свою родину", - заявил консервативный политик в интервью газете Bild, отрывок которого был опубликован в четверг, 23 октября.

Германия оказывает Украине полную поддержку оружием, деньгами и гуманитарной помощью, подчеркнул Зёдер. "Однако нужны еще украинские солдаты, чтобы защищать свою страну, - продолжил он. - Наша солидарность остается, но она требует четких правил и ответственности с обеих сторон. Если это не получится сделать добровольно (со стороны Украины. - Ред.), то Директива "О массовом притоке" (также "Директива о временной защите". - Ред.) должна быть ограничена на уровне ЕС".

20 октября, после заседания правления ХСС в Мюнхене, Зедёр уже высказывался в поддержку ограничения въезда для украинцев. "Что касается Украины, то нужны разумные и четкие правила. Это означает - закрыть тему с Bürgergeld (гражданским пособием. - Ред.) Но также это означает ограничение доступа и притока (украинских мигрантов в ФРГ. - Ред.) Молодым украинцам "было бы лучше оставаться у себя на родине", сказал Зёдер, имея в виду их воинскую службу.

Молодым украинским мужчинам разрешили выезжать за рубеж

С 28 августа украинским мужчинам в возрасте 18-22 лет разрешили свободный выезд из страны. До этой даты военное положение, действующее в Украине с начала развязанной Россией полномасштабной войны, за редким исключением запрещало покидать страну совершеннолетним мужчинам в возрасте до 60 лет.

"Цель этого шага - в первую очередь, предоставить молодым украинцам более широкие возможности для обучения, стажировки, легального трудоустройства за границей, чтобы полученный опыт они впоследствии могли использовать для развития Украины", - написал в Telegram министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

В Германию стало въезжать больше молодых украинцев

После того как в августе Киев отменил запрет на выезд украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, число прошений о временной защите в Германии от этой группы выросло примерно со 100 до 1000 в неделю, сообщили 15 октября в министерстве внутренних дел ФРГ.

Общее число граждан Украины, ищущих защиту в ФРГ, тоже увеличилось. По данным МВД, в мае 2025 года через систему регистрации был распределен 7961 человек из Украины, в августе - 11 277, а в сентябре - 18 755. Украинцы получают вид на жительство в соответствии с §24 Закона о пребывании, который дает им право на немедленный доступ к рынку труда и социальным льготам.

Зёдер: Украинцы в Германии должны больше работать

24 августа в "Летнем интервью" телеканалу ARD премьер Баварии призвал повышать "стимулы к труду" в Германии, в том числе для украинских беженцев. "Нынешняя система приводит к тому, что в Германии по сравнению с другими странами гораздо меньше украинцев, которые работают, хотя они хорошо образованы. Это их большое отличие от людей из других частей света. То, что мы делаем в Германии, поистине абсурдно. У нас есть хорошо образованные люди, но мы создаем им стимулы, чтобы не работать. Так поступает только Германия. Никто в Европе этого не понимает", - сказал Зёдер.

Позднее он уточнил, что многие украинцы уже работают в Германии. "Но могли бы намного больше", - добавил баварский премьер.

3 августа Зёдер заявил, что выдача гражданского пособия для всех украинцев в Германии должна быть отменена. "Нужно наконец позаботиться о том, чтобы любой, кто может работать, вышел на работу. Например, в случае украинцев нужно позаботиться о том, чтобы у украинцев больше не было Bürgergeld. И лучше всего, чтобы не только у тех, кто приедет в будущем, а у всех", - сказал Зёдер.