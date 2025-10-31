Baltijas balss logotype
Польша задумалась о выходе из ЕС

Дата публикации: 31.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Польша задумалась о выходе из ЕС
ФОТО: Global Look Press

Глава МИД Сикорский допустил, что Польша может выйти из ЕС.

Польша допускает выход из Европейского союза (ЕС), поскольку многие польские политики склонны выступать против любых европейских инициатив. Об этом сообщил глава МИД республики Радослав Сикорский, передает Onet.

Дипломату задали вопрос, считает ли он реалистичным сценарием выход Польши из Евросоюза. «Да, потому что у нас есть политики, которые на всякий случай говорят "нет" любой европейской инициативе. Помните, как Анджей Дуда протестовал против энергосберегающих лампочек? Затем выяснилось, что это предложение было представлено на Европейском совете при участии бывшего президента Леха Качиньского», — ответил министр.

Сикорский указал на то, что польские правые националисты привыкли считать, что все предложения, исходящие от Европы, «обязательно будут неправильными решениями». По его мнению, это является «вредной практикой», поскольку так «родился Brexit».

27 июля польский евродепутат Марек Юрек заявил, что Польша должна восстановить свой суверенитет и выйти из ЕС.

Также польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что президент Польши Кароль Навроцкий подталкивает республику к выходу из европейского сообщества.

Читайте нас также:
#европа
  • Мп
    Мимо проходил
    31-го октября

    Кидалово вполне в их стиле: сперва подделываешь экономические показатели, чтобы соответствовать (впрочем, этим и Латвия грешила при вступлении). Потом хапаешь кучу евроденюх "на развитие" (вот тут Латвия изрядно лоханулась поначалу). А потом, когда обязательный стандарт кривизны банана и длины презерватива начали их доставать - можно и свалить. Только вряд ли получится: вход в Гейропу бесплатный, а выход - всего дохода страны не хватит. Британия вон и то с трудом откупилась, а уж Латвии до Британии - как до Луны раком на четвереньках...

    25
    3
  • A
    Aleks
    31-го октября

    Эх,все ж не зря миллион поляков в 2019 г шел в Варшаве с плакатами:Уберите ж ..Ов из правительства ..Как все меняется то....😀🔯😈

    24
    7
  • A
    Aleks
    31-го октября

    И правильно сделают..Злотый они не отменили.Сороса и Израиль не любят. Ограничат влияние еврефашистов до минимума через ЕС.Красавцы...

    43
    7
