Российская нефтяная компания «Лукойл» объявила форс-мажор на месторождении «Западная Курна-2» в Ираке, одном из самых крупных месторождений нефти в мире. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на четыре источника.

По данным агентства, Ирак прекратил все платежи «Лукойлу» после того, как в конце октября США и Евросоюз ввели санкции против компании, цитирует "Медуза".

На прошлой неделе «Лукойл» сообщил министерству нефти Ирака, что существуют форс-мажорные обстоятельства, мешающие компании продолжать нормальную работу на месторождении «Западная Курна-2». Если причины форс-мажора не будут устранены в течение шести месяцев, «Лукойл» заявил, что прекратит добычу и полностью выйдет из проекта, выяснил Reuters.

«Западная Курна-2» — одно из крупнейших в мире нефтяных месторождений, расположенное на юге Ирака. «Лукойл» получил контракт на его разработку в 2010 году. Российской компании в этом проекте принадлежит 75%, остальные 25% — у иракской государственной компании North Oil Company.

«Лукойл» после того, как США ввели санкции, объявил о продаже зарубежных активов компании Gunvor, одним из основателей которой был российский бизнесмен Геннадий Тимченко. Однако Минфин США заявил, что «пока Путин продолжает эти бессмысленные убийства, «кремлевская марионетка Gunvor никогда не получит лицензию на работу и получение прибыли». В Gunvor назвали заявление Минфина «основанным на в корне неверной информации и лживым», но от покупки активов «Лукойл» отказались.