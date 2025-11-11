Baltijas balss logotype
Трамп вновь приписал США победу в двух мировых войнах 3 805

В мире
Дата публикации: 11.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Трамп вновь приписал США победу в двух мировых войнах
ФОТО: Global Look Press

Трамп снова заявил, что США выиграли обе мировые войны.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь заявил, что Соединенные Штаты выиграли обе мировые войны. При этом он не упомянул ключевую роль Советского Союза в победе над гитлеровской Германией во Второй мировой войне.

Скандальное заявление политик сделал во время церемонии празднования Дня ветеранов в США.

«И помните: мы выиграли Первую мировую войну. Мы выиграли Вторую мировую войну. Мы победили во всех войнах между ними. Мы победили во всех войнах, что были до этого», — высказал свое мнение глава Белого дома.

Это уже не первый раз, когда Дональд Трамп полностью проигнорировал роль Советского Союза во Второй мировой войне.

Читайте нас также:
#США
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • П
    Процион
    12-го ноября

    «При этом он не упомянул ключевую роль Советского Союза в победе над гитлеровской Германией во Второй мировой войне». Ну не упомянул — и хрен с ним. Путин тоже мог бы запросто сказать, что самому рождению и существованию США помогла российская императрица Екатерина II Великая, поддержавшая суверенитет тринадцати колоний Великобритании и их право на самоопределение. Так что со стороны США — это просто свинство не ответить тем же в отношении Крыма и Донбасса.

    9
    2
  • Д
    Добрый
    12-го ноября

    Два великих знатока истории и болтуна:Трамп и путлер. Лучше бы оба больше молчали,авось,за умных сошли бы

    3
    16
  • A
    Aleks
    12-го ноября

    Так Трампик сионистам должен по жизни и ещё и денег немеренно вместе со своей иудейскими дочкой и зятем... Они ж до сих пор не могут смириться,что тогда Сталин одел их на шишку... Хоть так как то иешат свое самолюбие,недобитые в те годы сионюги.А жаль.Мир жил бы по другому и Гитлер в конце жизни ,давая интервью датскому журналисту,заявил ,что его большой ошибкой было то,что он повелся на все обещания мировых еврейских глобалистов и двинул на СССР,а надо было объединиться со Сталиным и замочить их всех по миру. Вот бы жили-не тужили.

    9
    2
Читать все комментарии

Видео