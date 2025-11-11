Трамп снова заявил, что США выиграли обе мировые войны.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь заявил, что Соединенные Штаты выиграли обе мировые войны. При этом он не упомянул ключевую роль Советского Союза в победе над гитлеровской Германией во Второй мировой войне.
Скандальное заявление политик сделал во время церемонии празднования Дня ветеранов в США.
«И помните: мы выиграли Первую мировую войну. Мы выиграли Вторую мировую войну. Мы победили во всех войнах между ними. Мы победили во всех войнах, что были до этого», — высказал свое мнение глава Белого дома.
Это уже не первый раз, когда Дональд Трамп полностью проигнорировал роль Советского Союза во Второй мировой войне.
Оставить комментарий(3)