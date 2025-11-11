Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь заявил, что Соединенные Штаты выиграли обе мировые войны. При этом он не упомянул ключевую роль Советского Союза в победе над гитлеровской Германией во Второй мировой войне.

Скандальное заявление политик сделал во время церемонии празднования Дня ветеранов в США.

«И помните: мы выиграли Первую мировую войну. Мы выиграли Вторую мировую войну. Мы победили во всех войнах между ними. Мы победили во всех войнах, что были до этого», — высказал свое мнение глава Белого дома.

Это уже не первый раз, когда Дональд Трамп полностью проигнорировал роль Советского Союза во Второй мировой войне.