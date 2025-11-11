Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Великобритании испугались мощи Китая 0 653

В мире
Дата публикации: 11.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Великобритании испугались мощи Китая
ФОТО: Global Look Press

FT: Британия сократила с КНР сотрудничество в научно-технологической сфере.

Великобритания сократила сотрудничество с Китаем в научно-технологической сфере, сославшись на имеющиеся «риски безопасности» королевства. Об этом сообщает газета The Financial Times (FT).

«Наши отношения с КНР отличаются от тех, что были в 2017 году, и мы намеренно выбрали регионы, которые, по нашему мнению, не несут в себе такого риска для безопасности. Сейчас Китай — это невероятно сильная научная держава. Наши исследователи хотят работать с ними. Они хотят работать с нами», — заявил британский министр науки и технологий лорд Патрик Валланс.

Отмечается, что стороны подписали обновленное двустороннее соглашение о направлениях сотрудничества в области науки и технологий. Однако предыдущий документ предусматривал взаимовоздействие государств в таких областях, как спутники, технологии дистанционного зондирования и робототехника. Однако в новом соглашении эти пункты отсутствовали.

Авторы материала указали, что «урезанное» соглашение подчеркивает переход западных стран к «более осторожной позиции» в вопросе научного сотрудничества с КНР и отражает их обеспокоенность растущим технологическим доминированием Пекина.

16 октября агентство Bloomberg сообщило, что Китай как минимум в течение последнего десятилетия имел доступ к секретным системам Великобритании. Отмечается, что Пекину была доступна информации низкого и среднего уровня секретности на серверах правительства Великобритании, включая информацию с пометкой «официально конфиденциальная» и «секретная».

«Китайские государственные служащие на протяжении более десяти лет систематически и успешно взламывали секретные компьютерные системы правительства Великобритании», — говорится в материале.

В частности, это были документы по разработке государственной политики, частные переписки и дипломатические телеграммы. При этом совершенно секретная информация не была скомпрометирована.

Читайте нас также:
#Великобритания
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Руководство Украины не выразило никакой благодарности США за наши усилия - Трамп
Изображение к статье: Битва за мир: вместо мирного плана Трампа Европа выдвинула свой план — из 24 пунктов
Изображение к статье: Между Трампом и новым мэром Нью-Йорка состоялся разговор в духе Тарантино Иконка видео
Изображение к статье: Макрон поддержал Мандона, велевшего Франции быть готовой терять своих детей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео