В Венесуэле начали готовиться к возможной атаке США 0 343

В мире
Дата публикации: 11.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Венесуэле начали готовиться к возможной атаке США
ФОТО: Global Look Press

Венесуэльские военные начали готовить ответ на возможные атаки США.

Венесуэла начала готовиться к возможной атаке США, прежде всего разворачивая силы, которые могут начать партизанскую борьбу против американских военных. Об этом сообщает агентство Reuters, со ссылкой на источники.

«Венесуэла развертывает оружие — в том числе десятилетиями эксплуатируемую российскую технику — и планирует организовать партизанское сопротивление или посеять хаос в случае воздушной или наземной атаки США», — отмечается в материале.

Предполагается, что власти южноамериканской республики могут развернуть подразделения в более чем 280 точках, где они будут проводить диверсии и использовать другие партизанские тактики против войск Соединенных Штатов.

Кроме того, прорабатывается еще одна тактика, которую называют «анархизацией», — использование спецслужб и вооруженных сторонников для создания беспорядков на улицах, чтобы превратить страну в неуправляемую для иностранных сил территорию.

Ранее стало известно, что ударная группа Военно-морских сил (ВМС) США во главе с авианосцем Gerald Ford прибыла к берегам Венесуэлы. Приказ о развертывании авианосной группы в Карибском море был лично отдан президентом США Дональдом Трампом в прошлом месяце. Отмечается, что к моменту прибытия Gerald Ford в регионе уже располагались восемь военных кораблей, атомная подводная лодка и самолеты F-35.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
