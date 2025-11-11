Baltijas balss logotype
Вучич: Европа готовится к войне с Россией 1 1650

В мире
Дата публикации: 11.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Вучич: Европа готовится к войне с Россией
ФОТО: Global Look Press

Европа готовится к войне с Россией. С таким заявлением выступил президент Сербии Вучич в эфире телеканала Pink.

«Сербия находится между молотом и наковальней в условиях надвигающейся войны. Я буду рад и устрою салют, если мои опасения по поводу приближающегося конфликта окажутся напрасными. Но Сербия должна продолжить вооружаться», — отметил европейский политик.

По его словам, Сербии прежде всего нужно усиливать Военно-воздушные силы (ВВС).

Ранее американские СМИ написали о том, что европейские министры обороны и генералы приняли участие в учениях по сценарию возможной войны с Россией.

До этого Министерство обороны Польши сообщило о начале работы новой программы военной подготовки, в рамках которой в 2026 году в стране планируется обучить около 400 тысяч резервистов.

#Европа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    12-го ноября

    И этот туда же...Видимо,выбора у него нет...Купили или запугали...У мировых фашистов есть много действенных способов. И пока их не придушат в США и в России,они так и будут раскачивать лодку на уничтожению людей в мире,ведь тему пока никто не снял с повестки дня 😈👽🔯

    4
    4

